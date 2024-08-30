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"Это конец". В США забили тревогу после заявления Путина по Украине - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:11 30.08.2024 (обновлено: 08:53 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html
"Это конец". В США забили тревогу после заявления Путина по Украине
"Это конец". В США забили тревогу после заявления Путина по Украине - РИА Новости, 30.08.2024
"Это конец". В США забили тревогу после заявления Путина по Украине
Россия не захочет вести переговоры с США и Украиной после курской авантюры ВСУ, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:11
2024-08-30T08:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия не захочет вести переговоры с США и Украиной после курской авантюры ВСУ, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Главная новость, которую никак не хотят понять в Вашингтоне, заключается в том, что у России больше нет желания договариваться с нами. Это конец, все кончено. Эта война закончится на условиях, которые устраивают Москву", — считает эксперт.По мнению Макгрегора, интересы США при урегулировании конфликта учитываться не будут."Президент Путин понял, что на Западе нет людей, с которыми можно рационально вести переговоры", — резюмировал офицер.Ранее российский лидер, говоря о перспективах дипломатических контактов с Киевом, заявил, что нельзя вести переговоры с теми, кто без разбора наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html
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в мире, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина
"Это конец". В США забили тревогу после заявления Путина по Украине

Макгрегор: РФ не будет учитывать желания США при урегулировании на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия не захочет вести переговоры с США и Украиной после курской авантюры ВСУ, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Главная новость, которую никак не хотят понять в Вашингтоне, заключается в том, что у России больше нет желания договариваться с нами. Это конец, все кончено. Эта война закончится на условиях, которые устраивают Москву", — считает эксперт.
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По мнению Макгрегора, интересы США при урегулировании конфликта учитываться не будут.
"Президент Путин понял, что на Западе нет людей, с которыми можно рационально вести переговоры", — резюмировал офицер.
Ранее российский лидер, говоря о перспективах дипломатических контактов с Киевом, заявил, что нельзя вести переговоры с теми, кто без разбора наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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