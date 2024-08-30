https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html

"Это конец". В США забили тревогу после заявления Путина по Украине

"Это конец". В США забили тревогу после заявления Путина по Украине - РИА Новости, 30.08.2024

"Это конец". В США забили тревогу после заявления Путина по Украине

Россия не захочет вести переговоры с США и Украиной после курской авантюры ВСУ, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T04:11

2024-08-30T04:11

2024-08-30T08:53

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия не захочет вести переговоры с США и Украиной после курской авантюры ВСУ, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Главная новость, которую никак не хотят понять в Вашингтоне, заключается в том, что у России больше нет желания договариваться с нами. Это конец, все кончено. Эта война закончится на условиях, которые устраивают Москву", — считает эксперт.По мнению Макгрегора, интересы США при урегулировании конфликта учитываться не будут."Президент Путин понял, что на Западе нет людей, с которыми можно рационально вести переговоры", — резюмировал офицер.Ранее российский лидер, говоря о перспективах дипломатических контактов с Киевом, заявил, что нельзя вести переговоры с теми, кто без разбора наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html

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