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Патрушев обсудил с главой Чувашии развитие сельского хозяйства - РИА Новости, 30.08.2024
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17:08 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/patrushev-1969549754.html
Патрушев обсудил с главой Чувашии развитие сельского хозяйства
Патрушев обсудил с главой Чувашии развитие сельского хозяйства - РИА Новости, 30.08.2024
Патрушев обсудил с главой Чувашии развитие сельского хозяйства
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым вопросы в сферах сельского хозяйства и экологии региона, сообщили в аппарате... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:08
2024-08-30T17:08
экономика
россия
олег николаев (политик)
дмитрий патрушев
российский экологический оператор
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым вопросы в сферах сельского хозяйства и экологии региона, сообщили в аппарате вице-премьера. "Олег Николаев проинформировал вице-премьера о разработке стратегии АПК республики до 2030 года, предусматривающей в том числе достижение показателей, обозначенных в послании президента России Владимира Путина об увеличении к указанному году экспорта АПК в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом и объемов производства продукции АПК не менее чем на 25%", - говорится в сообщении. По словам Николаева, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 103,9%, в сельхозорганизациях - 107,9%. Всего на текущий год на развитие АПК предусмотрено 6,2 миллиарда рублей, из них 4,5 миллиарда рублей - на развитие сельского хозяйства и 1,7 миллиарда - на развитие сельских территорий. Глава Чувашии рассказал также о ходе реализации нацпроекта "Экология" в рамках пяти региональных проектов: "Оздоровление Волги", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение лесов", "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая страна". В частности, Николаев сообщил о введенных в эксплуатацию пяти очистных сооружениях, а также о строительстве ливневых очистных сооружений в Чебоксарах, благодаря чему сброс сточных вод в Волгу сократился на 40%. В завершение встречи Николаев проинформировал вице-премьера о совместном с "Российским экологическим оператором" строительстве трех мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов мощностью 30 тысяч тонн каждый. По его данным, это позволит региону создать устойчивую систему обращения с ТКО, обеспечивающую к 2030 году 100% сортировку коммунальных отходов.
https://ria.ru/20240829/otkhody-1969328702.html
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экономика, россия, олег николаев (политик), дмитрий патрушев, российский экологический оператор, чувашская республика (чувашия)
Экономика, Россия, Олег Николаев (политик), Дмитрий Патрушев, Российский экологический оператор, Чувашская Республика (Чувашия)
Патрушев обсудил с главой Чувашии развитие сельского хозяйства

Патрушев обсудил с главой Чувашии Николаевым АПК и экологию региона

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и глава Чувашии Олег Николаев во время рабочей встречи
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и глава Чувашии Олег Николаев во время рабочей встречи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и глава Чувашии Олег Николаев во время рабочей встречи
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым вопросы в сферах сельского хозяйства и экологии региона, сообщили в аппарате вице-премьера.
"Олег Николаев проинформировал вице-премьера о разработке стратегии АПК республики до 2030 года, предусматривающей в том числе достижение показателей, обозначенных в послании президента России Владимира Путина об увеличении к указанному году экспорта АПК в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом и объемов производства продукции АПК не менее чем на 25%", - говорится в сообщении.
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По словам Николаева, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 103,9%, в сельхозорганизациях - 107,9%. Всего на текущий год на развитие АПК предусмотрено 6,2 миллиарда рублей, из них 4,5 миллиарда рублей - на развитие сельского хозяйства и 1,7 миллиарда - на развитие сельских территорий.
Глава Чувашии рассказал также о ходе реализации нацпроекта "Экология" в рамках пяти региональных проектов: "Оздоровление Волги", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение лесов", "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая страна". В частности, Николаев сообщил о введенных в эксплуатацию пяти очистных сооружениях, а также о строительстве ливневых очистных сооружений в Чебоксарах, благодаря чему сброс сточных вод в Волгу сократился на 40%.
В завершение встречи Николаев проинформировал вице-премьера о совместном с "Российским экологическим оператором" строительстве трех мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов мощностью 30 тысяч тонн каждый. По его данным, это позволит региону создать устойчивую систему обращения с ТКО, обеспечивающую к 2030 году 100% сортировку коммунальных отходов.
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ЭкономикаРоссияОлег Николаев (политик)Дмитрий ПатрушевРоссийский экологический операторЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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