Патрушев обсудил с главой Чувашии развитие сельского хозяйства
Патрушев обсудил с главой Чувашии Николаевым АПК и экологию региона
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и глава Чувашии Олег Николаев во время рабочей встречи
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и глава Чувашии Олег Николаев во время рабочей встречи
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым вопросы в сферах сельского хозяйства и экологии региона, сообщили в аппарате вице-премьера.
"Олег Николаев проинформировал вице-премьера о разработке стратегии АПК республики до 2030 года, предусматривающей в том числе достижение показателей, обозначенных в послании президента России Владимира Путина об увеличении к указанному году экспорта АПК в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом и объемов производства продукции АПК не менее чем на 25%", - говорится в сообщении.
Патрушев рассказал о проблемах в сфере обращения с отходами
29 августа, 20:23
По словам Николаева, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 103,9%, в сельхозорганизациях - 107,9%. Всего на текущий год на развитие АПК предусмотрено 6,2 миллиарда рублей, из них 4,5 миллиарда рублей - на развитие сельского хозяйства и 1,7 миллиарда - на развитие сельских территорий.
Глава Чувашии рассказал также о ходе реализации нацпроекта "Экология" в рамках пяти региональных проектов: "Оздоровление Волги", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение лесов", "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая страна". В частности, Николаев сообщил о введенных в эксплуатацию пяти очистных сооружениях, а также о строительстве ливневых очистных сооружений в Чебоксарах, благодаря чему сброс сточных вод в Волгу сократился на 40%.
В завершение встречи Николаев проинформировал вице-премьера о совместном с "Российским экологическим оператором" строительстве трех мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов мощностью 30 тысяч тонн каждый. По его данным, это позволит региону создать устойчивую систему обращения с ТКО, обеспечивающую к 2030 году 100% сортировку коммунальных отходов.