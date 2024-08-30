https://ria.ru/20240830/patrushev-1969549754.html

Патрушев обсудил с главой Чувашии развитие сельского хозяйства

Патрушев обсудил с главой Чувашии развитие сельского хозяйства - РИА Новости, 30.08.2024

Патрушев обсудил с главой Чувашии развитие сельского хозяйства

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым вопросы в сферах сельского хозяйства и экологии региона, сообщили в аппарате... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:08

2024-08-30T17:08

2024-08-30T17:08

экономика

россия

олег николаев (политик)

дмитрий патрушев

российский экологический оператор

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым вопросы в сферах сельского хозяйства и экологии региона, сообщили в аппарате вице-премьера. "Олег Николаев проинформировал вице-премьера о разработке стратегии АПК республики до 2030 года, предусматривающей в том числе достижение показателей, обозначенных в послании президента России Владимира Путина об увеличении к указанному году экспорта АПК в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом и объемов производства продукции АПК не менее чем на 25%", - говорится в сообщении. По словам Николаева, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 103,9%, в сельхозорганизациях - 107,9%. Всего на текущий год на развитие АПК предусмотрено 6,2 миллиарда рублей, из них 4,5 миллиарда рублей - на развитие сельского хозяйства и 1,7 миллиарда - на развитие сельских территорий. Глава Чувашии рассказал также о ходе реализации нацпроекта "Экология" в рамках пяти региональных проектов: "Оздоровление Волги", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение лесов", "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая страна". В частности, Николаев сообщил о введенных в эксплуатацию пяти очистных сооружениях, а также о строительстве ливневых очистных сооружений в Чебоксарах, благодаря чему сброс сточных вод в Волгу сократился на 40%. В завершение встречи Николаев проинформировал вице-премьера о совместном с "Российским экологическим оператором" строительстве трех мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов мощностью 30 тысяч тонн каждый. По его данным, это позволит региону создать устойчивую систему обращения с ТКО, обеспечивающую к 2030 году 100% сортировку коммунальных отходов.

https://ria.ru/20240829/otkhody-1969328702.html

https://ria.ru/20240828/svalki-1969005930.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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экономика, россия, олег николаев (политик), дмитрий патрушев, российский экологический оператор, чувашская республика (чувашия)