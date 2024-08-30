https://ria.ru/20240830/panin-1969558733.html

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина* - РИА Новости, 30.08.2024

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Алексея Панина*, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:38

2024-08-30T17:38

2024-08-30T17:45

москва

россия

происшествия

алексей панин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154282/67/1542826751_0:403:2848:2004_1920x0_80_0_0_7d7fe08fbb375538f6201253e0edb5cf.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Алексея Панина*, сообщает столичная прокуратура.Ранее ведомство сообщало, что следователи завершили расследование дела Панина*, заочно обвиняемого в публичном оправдании терроризма. В октябре 2022 года он разместил сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту, выразив положительную оценку указанного преступления."Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Алексея Панина*. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.Как уточняет столичная прокуратура, Панин* заочно арестован и находится в международном розыске.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20240830/timchenko-1969549640.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, происшествия, алексей панин