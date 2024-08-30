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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина* - РИА Новости, 30.08.2024
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17:38 30.08.2024 (обновлено: 17:45 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/panin-1969558733.html
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина* - РИА Новости, 30.08.2024
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Алексея Панина*, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:38
2024-08-30T17:45
москва
россия
происшествия
алексей панин
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Алексея Панина*, сообщает столичная прокуратура.Ранее ведомство сообщало, что следователи завершили расследование дела Панина*, заочно обвиняемого в публичном оправдании терроризма. В октябре 2022 года он разместил сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту, выразив положительную оценку указанного преступления."Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Алексея Панина*. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.Как уточняет столичная прокуратура, Панин* заочно арестован и находится в международном розыске.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20240830/timchenko-1969549640.html
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москва, россия, происшествия, алексей панин
Москва, Россия, Происшествия, Алексей Панин
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Панина

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин*
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Актер Алексей Панин*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Алексея Панина*, сообщает столичная прокуратура.
Ранее ведомство сообщало, что следователи завершили расследование дела Панина*, заочно обвиняемого в публичном оправдании терроризма. В октябре 2022 года он разместил сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту, выразив положительную оценку указанного преступления.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Алексея Панина*. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Как уточняет столичная прокуратура, Панин* заочно арестован и находится в международном розыске.
Галина Тимченко* - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Основателя проекта "Медуза"* Тимченко** внесли в реестр иноагентов
Вчера, 17:08
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
 
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