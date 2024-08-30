https://ria.ru/20240830/orden-1969384426.html

Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 30.08.2024

Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщается РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:14

2024-08-30T09:14

2024-08-30T09:48

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщается на сайте Кремля."Александру Лукашенко 70 лет. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму и подписал Указ о награждении президента Белоруссии орденом Святого апостола Андрея Первозванного", - говорится в сообщении.Как следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов, Лукашенко награжден за выдающиеся заслуги в развитии союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией и укрепление дружественных связей между народами двух стран, а также за личный вклад белорусского лидера в создание и эффективную деятельность Союзного государства.Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Орденом Святого апостола Андрея Первозванного могут быть награждены за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией главы (руководители) зарубежных государств.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1968896364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия