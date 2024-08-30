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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.08.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:19
2024-08-30T20:19
2024-08-30T20:19
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происшествия
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белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Новую угрозу ракетного обстрела объявили в 20.07 мск. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность