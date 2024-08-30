https://ria.ru/20240830/opasnost-1969589822.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.08.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T20:19

2024-08-30T20:19

2024-08-30T20:19

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Новую угрозу ракетного обстрела объявили в 20.07 мск. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

белгород

белгородский район

шебекино

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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков