https://ria.ru/20240830/opasnost--1969612795.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2024

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T23:34

2024-08-30T23:34

2024-08-30T23:34

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность