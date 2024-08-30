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Резолюция СБ ООН по Газе потеряла актуальность, заявил Полянский - РИА Новости, 30.08.2024
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00:20 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/oon-1969355080.html
Резолюция СБ ООН по Газе потеряла актуальность, заявил Полянский
Резолюция СБ ООН по Газе потеряла актуальность, заявил Полянский - РИА Новости, 30.08.2024
Резолюция СБ ООН по Газе потеряла актуальность, заявил Полянский
Резолюция Совета Безопасности ООН с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа "де-факто утратила актуальность", заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T00:20
2024-08-30T00:20
в мире
израиль
россия
сша
дмитрий полянский
джо байден
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Резолюция Совета Безопасности ООН с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа "де-факто утратила актуальность", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Даже первый этап деэскалации, прописанный в резолюции 2735, никак не может материализоваться, не говоря уже о полном выводе израильских войск из Газы и восстановлении разрушенной инфраструктуры сектора. Таким образом, этот документ, который изначально строился на ложном утверждении о согласии Израиля, де-факто утратил актуальность", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. Российский дипломат призвал Совет "думать над реальными шагами", которые нужно предпринять для того, чтобы добиться прекращения огня в Газе "вне зависимости от того, хочет этого Израиль или нет". Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы. Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
https://ria.ru/20240829/gaza-1969327747.html
https://ria.ru/20240830/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, россия, сша, дмитрий полянский, джо байден, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Россия, США, Дмитрий Полянский, Джо Байден, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Совет Безопасности ООН, Сектор Газа, Палестина
Резолюция СБ ООН по Газе потеряла актуальность, заявил Полянский

Полянский: резолюция СБ ООН о перемирии в Газе де-факто утратила актуальность

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Резолюция Совета Безопасности ООН с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа "де-факто утратила актуальность", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Даже первый этап деэскалации, прописанный в резолюции 2735, никак не может материализоваться, не говоря уже о полном выводе израильских войск из Газы и восстановлении разрушенной инфраструктуры сектора. Таким образом, этот документ, который изначально строился на ложном утверждении о согласии Израиля, де-факто утратил актуальность", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
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29 августа, 20:20
Российский дипломат призвал Совет "думать над реальными шагами", которые нужно предпринять для того, чтобы добиться прекращения огня в Газе "вне зависимости от того, хочет этого Израиль или нет".
Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял".
Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
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В миреИзраильРоссияСШАДмитрий ПолянскийДжо БайденООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСовет Безопасности ООНСектор ГазаПалестина
 
 
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