https://ria.ru/20240830/omsk-1969463755.html

В Омске проверят школу, на директора которой пожаловались родители учеников

В Омске проверят школу, на директора которой пожаловались родители учеников - РИА Новости, 30.08.2024

В Омске проверят школу, на директора которой пожаловались родители учеников

Департамент образования Омска проведет проверку в школе, на директора которой пожаловались родители учеников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:33

2024-08-30T13:33

2024-08-30T13:33

омск

происшествия

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ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Департамент образования Омска проведет проверку в школе, на директора которой пожаловались родители учеников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Родители учеников средней школы №114 оставили анонимную жалобу на директора образовательного учреждения. В ней говорится, что мужчина ранее работал в колонии, снижал зарплату учителям, из-за чего многие увольнялись, а также оскорблял сотрудников и запретил произносить в стенах школы слово "мусор", заменив его на "сор". "Департамент образования администрации города будет проводить проверку изложенных в анонимном обращении сведений", - сообщили РИА Новости в департаменте. В ведомстве попросили заявителей выйти на связь для объективного рассмотрения обозначенной проблемной ситуации. Также в департаменте отметили, что уровень квалификации и профессиональной подготовки директора школы Евгения Баранцева соответствует требованиям раздела "Квалификационные характеристики должностей работников образования" по должности "руководитель". "Факты проявления грубого, бестактного отношения к сотрудникам учреждения Евгений Баранцев отрицает. На оперативном совещании Баранцеву указано на неукоснительное соблюдение норм делового общения, такта и профессиональной этики при общении с участниками образовательного процесса и сотрудниками образовательной организации", - добавили в пресс-службе.

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омск, происшествия, россия