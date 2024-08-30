https://ria.ru/20240830/ofis-1969554927.html

ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи

ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи - РИА Новости, 30.08.2024

ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи

Министры обороны стран ЕС вслед за НАТО договорились об открытии офиса связи в Киеве по координации военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:30

2024-08-30T17:30

2024-08-30T17:30

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

брюссель

жозеп боррель

евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Министры обороны стран ЕС вслед за НАТО договорились об открытии офиса связи в Киеве по координации военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе. "ЕС откроет офис для координации в Киеве… Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных", - сказал он.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

киев

украина

брюссель

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в мире, киев, украина, брюссель, жозеп боррель, евросоюз, нато