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ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/ofis-1969554927.html
ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи
ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи - РИА Новости, 30.08.2024
ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи
Министры обороны стран ЕС вслед за НАТО договорились об открытии офиса связи в Киеве по координации военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:30
2024-08-30T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Министры обороны стран ЕС вслед за НАТО договорились об открытии офиса связи в Киеве по координации военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе. "ЕС откроет офис для координации в Киеве… Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных", - сказал он.
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в мире, киев, украина, брюссель, жозеп боррель, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи

Боррель: ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Министры обороны стран ЕС вслед за НАТО договорились об открытии офиса связи в Киеве по координации военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе.
"ЕС откроет офис для координации в Киеве… Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаБрюссельЖозеп БоррельЕвросоюзНАТО
 
 
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