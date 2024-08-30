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ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи
ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи - РИА Новости, 30.08.2024
ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи
Министры обороны стран ЕС вслед за НАТО договорились об открытии офиса связи в Киеве по координации военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:30
2024-08-30T17:30
2024-08-30T17:30
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Министры обороны стран ЕС вслед за НАТО договорились об открытии офиса связи в Киеве по координации военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе. "ЕС откроет офис для координации в Киеве… Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных", - сказал он.
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ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи
Боррель: ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи