https://ria.ru/20240830/obstrely-1969555815.html

В приграничных районах более 530 жителей пострадали от обстрелов ВСУ в июле

В приграничных районах более 530 жителей пострадали от обстрелов ВСУ в июле - РИА Новости, 30.08.2024

В приграничных районах более 530 жителей пострадали от обстрелов ВСУ в июле

Более 530 жителей приграничных регионов РФ пострадали от обстрелов ВСУ в июле, из них ранен 481 человек, в том числе дети, сообщила пресс-служба посла по особым РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:32

2024-08-30T17:32

2024-08-30T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

белгородская область

донецкая народная республика

родион мирошник

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 530 жителей приграничных регионов РФ пострадали от обстрелов ВСУ в июле, из них ранен 481 человек, в том числе дети, сообщила пресс-служба посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника. "За минувший месяц от обстрелов украинских нацистов пострадали 538 мирных жителей: ранены 481 человек, в том числе 32 несовершеннолетних, погибли 57 человек, в том числе два ребенка", - говорится в обзоре. По данным пресс-службы, украинские вооруженные формирования в июле выпустили не менее 9582 боеприпасов по гражданским объектам в РФ. Наибольшему числу обстрелов подверглись гражданские объекты и мирное население в Белгородской области (Шебекинский и Грайворонский городские округа, Белгородский и Борисовский районы) и ДНР (Горловка, Донецк). "Нарастало и число обстрелов нацистами населенных пунктов в Курской и Херсонской областях", - говорится в обзоре.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

россия

белгородская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, белгородская область, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины