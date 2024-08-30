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В приграничных районах более 530 жителей пострадали от обстрелов ВСУ в июле
В приграничных районах более 530 жителей пострадали от обстрелов ВСУ в июле - РИА Новости, 30.08.2024
В приграничных районах более 530 жителей пострадали от обстрелов ВСУ в июле
Более 530 жителей приграничных регионов РФ пострадали от обстрелов ВСУ в июле, из них ранен 481 человек, в том числе дети, сообщила пресс-служба посла по особым РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:32
2024-08-30T17:32
2024-08-30T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
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белгородская область
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родион мирошник
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 530 жителей приграничных регионов РФ пострадали от обстрелов ВСУ в июле, из них ранен 481 человек, в том числе дети, сообщила пресс-служба посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника. "За минувший месяц от обстрелов украинских нацистов пострадали 538 мирных жителей: ранены 481 человек, в том числе 32 несовершеннолетних, погибли 57 человек, в том числе два ребенка", - говорится в обзоре. По данным пресс-службы, украинские вооруженные формирования в июле выпустили не менее 9582 боеприпасов по гражданским объектам в РФ. Наибольшему числу обстрелов подверглись гражданские объекты и мирное население в Белгородской области (Шебекинский и Грайворонский городские округа, Белгородский и Борисовский районы) и ДНР (Горловка, Донецк). "Нарастало и число обстрелов нацистами населенных пунктов в Курской и Херсонской областях", - говорится в обзоре.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, белгородская область, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
В приграничных районах более 530 жителей пострадали от обстрелов ВСУ в июле
Мирошник: 538 жителей приграничных регионов пострадали от обстрелов ВСУ в июле