Рейтинг@Mail.ru
Жители белгородского поселка рассказали о детях, пострадавших при обстреле - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969609673.html
Жители белгородского поселка рассказали о детях, пострадавших при обстреле
Жители белгородского поселка рассказали о детях, пострадавших при обстреле - РИА Новости, 30.08.2024
Жители белгородского поселка рассказали о детях, пострадавших при обстреле
Житель поселка Дубовое Белгородского района Дмитрий рассказал РИА Новости, что во время обстрела ВСУ пострадали трое местных детей, которые находились на... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:55
2024-08-30T22:55
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969595086_0:183:456:440_1920x0_80_0_0_a656334e0a8912b9ed54785118e140f3.jpg
БЕЛГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Житель поселка Дубовое Белгородского района Дмитрий рассказал РИА Новости, что во время обстрела ВСУ пострадали трое местных детей, которые находились на детской площадке рядом с его домом. В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что при обстреле Белгорода и Белгородского района погибли пять человек, 37 мирных жителей ранены, в том числе шесть детей. По данным губернатора, ВСУ совершили воздушную атаку кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир". "Услышали сирену, буквально через две секунды с момента начала сирены начались взрывы в небе, три или четыре я насчитал. Когда закончилось, минуты через две-три вышел на улицу и увидел, что район разнесен, напротив три таунхауса горят", - рассказал Дмитрий. По его словам, в поселке посечены фасады домов и построек, стекла побиты, повреждены машины. У самого Дмитрия поврежден забор и посадки. Рядом с домом мужчины находится детская площадка и беседка, где по вечерам собирается молодежь. Обычно, по словам собеседника агентства, там сидят до 12 человек. "А сегодня были две девочки и мальчик. Все пострадали. У одной девочки ранение ноги, у другой ранение живота, и у мальчика очень серьезное что-то с тазобедренными костями. Это подростки 12-13 лет", - рассказал Дмитрий. По его словам, первую помощь до приезда медиков детям оказали бойцы теробороны.
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969604458.html
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969596642.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969595086_0:98:456:440_1920x0_80_0_0_729ff98f64d28c5eb936272e1c80a088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жители белгородского поселка рассказали о детях, пострадавших при обстреле

Житель Белгородского района рассказал о 3 детях, пострадавших при обстреле ВСУ

© Кадр видео из соцсетейПожар на месте обстрела в Белгороде
Пожар на месте обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте обстрела в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Житель поселка Дубовое Белгородского района Дмитрий рассказал РИА Новости, что во время обстрела ВСУ пострадали трое местных детей, которые находились на детской площадке рядом с его домом.
В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что при обстреле Белгорода и Белгородского района погибли пять человек, 37 мирных жителей ранены, в том числе шесть детей. По данным губернатора, ВСУ совершили воздушную атаку кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир".
Очевидцы атаки ВСУ на Белгород о пострадавших - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы
Вчера, 22:05
"Услышали сирену, буквально через две секунды с момента начала сирены начались взрывы в небе, три или четыре я насчитал. Когда закончилось, минуты через две-три вышел на улицу и увидел, что район разнесен, напротив три таунхауса горят", - рассказал Дмитрий.
По его словам, в поселке посечены фасады домов и построек, стекла побиты, повреждены машины. У самого Дмитрия поврежден забор и посадки.
Рядом с домом мужчины находится детская площадка и беседка, где по вечерам собирается молодежь. Обычно, по словам собеседника агентства, там сидят до 12 человек.
"А сегодня были две девочки и мальчик. Все пострадали. У одной девочки ранение ноги, у другой ранение живота, и у мальчика очень серьезное что-то с тазобедренными костями. Это подростки 12-13 лет", - рассказал Дмитрий.
По его словам, первую помощь до приезда медиков детям оказали бойцы теробороны.
Взрыв и сирена включилась – житель Белгорода о том, как попал под обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел
Вчера, 21:01
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала