https://ria.ru/20240830/obstrel-1969609673.html

Жители белгородского поселка рассказали о детях, пострадавших при обстреле

Жители белгородского поселка рассказали о детях, пострадавших при обстреле - РИА Новости, 30.08.2024

Жители белгородского поселка рассказали о детях, пострадавших при обстреле

Житель поселка Дубовое Белгородского района Дмитрий рассказал РИА Новости, что во время обстрела ВСУ пострадали трое местных детей, которые находились на... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:55

2024-08-30T22:55

2024-08-30T22:55

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969595086_0:183:456:440_1920x0_80_0_0_a656334e0a8912b9ed54785118e140f3.jpg

БЕЛГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Житель поселка Дубовое Белгородского района Дмитрий рассказал РИА Новости, что во время обстрела ВСУ пострадали трое местных детей, которые находились на детской площадке рядом с его домом. В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что при обстреле Белгорода и Белгородского района погибли пять человек, 37 мирных жителей ранены, в том числе шесть детей. По данным губернатора, ВСУ совершили воздушную атаку кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир". "Услышали сирену, буквально через две секунды с момента начала сирены начались взрывы в небе, три или четыре я насчитал. Когда закончилось, минуты через две-три вышел на улицу и увидел, что район разнесен, напротив три таунхауса горят", - рассказал Дмитрий. По его словам, в поселке посечены фасады домов и построек, стекла побиты, повреждены машины. У самого Дмитрия поврежден забор и посадки. Рядом с домом мужчины находится детская площадка и беседка, где по вечерам собирается молодежь. Обычно, по словам собеседника агентства, там сидят до 12 человек. "А сегодня были две девочки и мальчик. Все пострадали. У одной девочки ранение ноги, у другой ранение живота, и у мальчика очень серьезное что-то с тазобедренными костями. Это подростки 12-13 лет", - рассказал Дмитрий. По его словам, первую помощь до приезда медиков детям оказали бойцы теробороны.

https://ria.ru/20240830/obstrel-1969604458.html

https://ria.ru/20240830/obstrel-1969596642.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины