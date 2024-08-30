https://ria.ru/20240830/obstrel-1969606335.html

Украинские войска обстреляли Белгород из РСЗО "Вампир"

Украинские войска обстреляли Белгород из РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 31.08.2024

Украинские войска обстреляли Белгород из РСЗО "Вампир"

Украинская армия обстреляла Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир", сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-30T22:16

2024-08-30T22:16

2024-08-31T01:41

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинская армия обстреляла Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир", сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Уточненная информация о последствиях воздушной атаки кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир" вооруженными силами Украины на город Белгород и Белгородский район", — написал глава региона в Telegram. Гладков сообщил, что в двух многоэтажных домах пробита кровля и выбиты окна, еще в одном здании повреждено остекление. В двух социальных и двух коммерческих объектах повреждено остекление и фасады. Также осколками задело девять автомобилей. На окраине Белгорода произошло возгорание сухой травы — пожар ликвидировали, уточнил он.Глава региона также сообщил, что в поселке Дубовое рядом с торговым центром повреждения получили 13 транспортных средств. В результате прямых попаданий произошел пожар в двух домах и в гараже. Спасатели быстро потушили очаги возгорания, отметил Гладков."В поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном МКД (многоквартирном доме) и пяти частных жилых домах. В поселке Новосадовый пожарными расчетами ликвидировано возгорание сухой травы", — добавил губернатор.Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний.Ранее глава региона сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины