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Украинские войска обстреляли Белгород из РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:16 30.08.2024 (обновлено: 01:41 31.08.2024)
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969606335.html
Украинские войска обстреляли Белгород из РСЗО "Вампир"
Украинские войска обстреляли Белгород из РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 31.08.2024
Украинские войска обстреляли Белгород из РСЗО "Вампир"
Украинская армия обстреляла Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир", сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-30T22:16
2024-08-31T01:41
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинская армия обстреляла Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир", сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Уточненная информация о последствиях воздушной атаки кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир" вооруженными силами Украины на город Белгород и Белгородский район", — написал глава региона в Telegram. Гладков сообщил, что в двух многоэтажных домах пробита кровля и выбиты окна, еще в одном здании повреждено остекление. В двух социальных и двух коммерческих объектах повреждено остекление и фасады. Также осколками задело девять автомобилей. На окраине Белгорода произошло возгорание сухой травы — пожар ликвидировали, уточнил он.Глава региона также сообщил, что в поселке Дубовое рядом с торговым центром повреждения получили 13 транспортных средств. В результате прямых попаданий произошел пожар в двух домах и в гараже. Спасатели быстро потушили очаги возгорания, отметил Гладков."В поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном МКД (многоквартирном доме) и пяти частных жилых домах. В поселке Новосадовый пожарными расчетами ликвидировано возгорание сухой травы", — добавил губернатор.Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний.Ранее глава региона сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Белгород из РСЗО "Вампир"

Гладков: ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир"

© Кадр видео из соцсетейПожар на месте обстрела в Белгороде
Пожар на месте обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте обстрела в Белгороде
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинская армия обстреляла Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир", сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Уточненная информация о последствиях воздушной атаки кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир" вооруженными силами Украины на город Белгород и Белгородский район", — написал глава региона в Telegram.
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Гладков сообщил, что в двух многоэтажных домах пробита кровля и выбиты окна, еще в одном здании повреждено остекление. В двух социальных и двух коммерческих объектах повреждено остекление и фасады. Также осколками задело девять автомобилей. На окраине Белгорода произошло возгорание сухой травы — пожар ликвидировали, уточнил он.
Глава региона также сообщил, что в поселке Дубовое рядом с торговым центром повреждения получили 13 транспортных средств. В результате прямых попаданий произошел пожар в двух домах и в гараже. Спасатели быстро потушили очаги возгорания, отметил Гладков.
«
"В поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном МКД (многоквартирном доме) и пяти частных жилых домах. В поселке Новосадовый пожарными расчетами ликвидировано возгорание сухой травы", — добавил губернатор.
Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний.
Ранее глава региона сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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