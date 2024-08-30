https://ria.ru/20240830/obstrel-1969605173.html
Число погибших при обстреле Белгорода и района возросло до пяти человек
Число погибших при обстреле Белгорода и района возросло до пяти человек - РИА Новости, 30.08.2024
Число погибших при обстреле Белгорода и района возросло до пяти человек
Число погибших при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ возросло до пяти, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:09
2024-08-30T22:09
2024-08-30T23:05
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Число погибших при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ возросло до пяти, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — сказал он.По последним данным, пострадали 37 мирных жителей, среди них шестеро детей. При этом семь человек и три ребенка находятся в тяжелом состоянии. Всех доставили в медучреждения.Как уточнил Гладков, ВСУ совершили атаку с помощью кассетных боеприпасов из РСЗО "Вампир". В Белгороде оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоэтажках, еще в одном доме повредило остекление. Пострадали два социальных и два коммерческих объекта. Осколками посекло девять автомобилей. Кроме того, в поселке Дубовое в Белгородском районе загорелись два дома, легковая машина и гараж. В одном МКД и пяти частных жилых домах выбило окна, добавил чиновник.В пятницу вечером губернатор сообщил о прямом попадании украинского снаряда в легковую машину в Белгородской области. Незадолго до этого система ПВО сбила над регионом несколько воздушных целей.В Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено.
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969601638.html
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Поврежденные автомобили после удара ВСУ по Белгороду
Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.
2024-08-30T22:09
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PT1M01S
"Взрыв и сирена включилась" – житель Белгорода о том, как попал под обстрел ВСУ
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, как попал под обстрел, когда ехал с супругой в авто.
2024-08-30T22:09
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PT0M51S
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Очевидцы атаки ВСУ на Белгород о пострадавших
Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух раненых.
2024-08-30T22:09
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белгород, происшествия, белгородский район, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Число погибших при обстреле Белгорода и района возросло до пяти человек
Гладков: число погибших при обстреле Белгорода и Белгородского района достигло 5