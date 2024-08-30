https://ria.ru/20240830/obstrel-1969604458.html
При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы
При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы - РИА Новости, 30.08.2024
При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы
Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух пострадавших. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:05
2024-08-30T22:05
2024-08-30T22:12
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух пострадавших. В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгородской области погиб один человек, пострадали ещё семь мирных жителей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. Один из ударов ВСУ в Белгороде пришелся прямо на парковку рядом с крупным торговым центром "Сити молл Белгородский", рассказал ранее РИА Новости очевидец обстрела. "Начались большие взрывы. Мы сразу побежали в туалет, как и большинство покупателей. Видели, занесли девушку и парня. У девушки в ноге осколок, у парня в бедре. Сразу стали обрабатывать (раны – ред.). В кафе заказы все отменили, нам вернули деньги. Стали раздавать колу и воду бесплатно", - рассказали Богдан Банацкий и Руслан Прокопов агентству. По словам молодых людей, когда они вышли из ТЦ, то увидели, что снаряд прилетел на автостоянку. Затем они увидели, как что-то горит, мимо в течение нескольких минут пронеслось почти десяток "скорых". "Увидели отверстие в земле, осколки и побитые машины", - рассказали собеседники агентства.
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969601638.html
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Очевидцы атаки ВСУ на Белгород о пострадавших
Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух раненых.
2024-08-30T22:05
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы
Очевидцы: при обстреле Белгорода девушку занесли в ТЦ с осколком в ноге
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух пострадавших.
В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков
сообщил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ
в автомобиль в Белгородской области
погиб один человек, пострадали ещё семь мирных жителей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. Один из ударов ВСУ в Белгороде пришелся прямо на парковку рядом с крупным торговым центром "Сити молл Белгородский", рассказал ранее РИА Новости очевидец обстрела.
"Начались большие взрывы. Мы сразу побежали в туалет, как и большинство покупателей. Видели, занесли девушку и парня. У девушки в ноге осколок, у парня в бедре. Сразу стали обрабатывать (раны – ред.). В кафе заказы все отменили, нам вернули деньги. Стали раздавать колу и воду бесплатно", - рассказали Богдан Банацкий и Руслан Прокопов агентству.
По словам молодых людей, когда они вышли из ТЦ, то увидели, что снаряд прилетел на автостоянку. Затем они увидели, как что-то горит, мимо в течение нескольких минут пронеслось почти десяток "скорых".
"Увидели отверстие в земле, осколки и побитые машины", - рассказали собеседники агентства.