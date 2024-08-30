https://ria.ru/20240830/obstrel-1969604458.html

При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы

При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы - РИА Новости, 30.08.2024

При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы

Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух пострадавших. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:05

2024-08-30T22:05

2024-08-30T22:12

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух пострадавших. В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгородской области погиб один человек, пострадали ещё семь мирных жителей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. Один из ударов ВСУ в Белгороде пришелся прямо на парковку рядом с крупным торговым центром "Сити молл Белгородский", рассказал ранее РИА Новости очевидец обстрела. "Начались большие взрывы. Мы сразу побежали в туалет, как и большинство покупателей. Видели, занесли девушку и парня. У девушки в ноге осколок, у парня в бедре. Сразу стали обрабатывать (раны – ред.). В кафе заказы все отменили, нам вернули деньги. Стали раздавать колу и воду бесплатно", - рассказали Богдан Банацкий и Руслан Прокопов агентству. По словам молодых людей, когда они вышли из ТЦ, то увидели, что снаряд прилетел на автостоянку. Затем они увидели, как что-то горит, мимо в течение нескольких минут пронеслось почти десяток "скорых". "Увидели отверстие в земле, осколки и побитые машины", - рассказали собеседники агентства.

https://ria.ru/20240830/obstrel-1969601638.html

https://ria.ru/20240830/obstrel-1969596642.html

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Очевидцы атаки ВСУ на Белгород о пострадавших Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух раненых. 2024-08-30T22:05 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины