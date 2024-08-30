Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 30.08.2024 (обновлено: 22:12 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969604458.html
При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы
При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы - РИА Новости, 30.08.2024
При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы
Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух пострадавших. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:05
2024-08-30T22:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969605556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_80f57e2d883fa98a54511b431eddbe5e.jpg
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух пострадавших. В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгородской области погиб один человек, пострадали ещё семь мирных жителей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. Один из ударов ВСУ в Белгороде пришелся прямо на парковку рядом с крупным торговым центром "Сити молл Белгородский", рассказал ранее РИА Новости очевидец обстрела. "Начались большие взрывы. Мы сразу побежали в туалет, как и большинство покупателей. Видели, занесли девушку и парня. У девушки в ноге осколок, у парня в бедре. Сразу стали обрабатывать (раны – ред.). В кафе заказы все отменили, нам вернули деньги. Стали раздавать колу и воду бесплатно", - рассказали Богдан Банацкий и Руслан Прокопов агентству. По словам молодых людей, когда они вышли из ТЦ, то увидели, что снаряд прилетел на автостоянку. Затем они увидели, как что-то горит, мимо в течение нескольких минут пронеслось почти десяток "скорых". "Увидели отверстие в земле, осколки и побитые машины", - рассказали собеседники агентства.
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969601638.html
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969596642.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очевидцы атаки ВСУ на Белгород о пострадавших
Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух раненых.
2024-08-30T22:05
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969605556_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_62a357377bbc4d41b9eca0cc4d5ad903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ, рассказали очевидцы

Очевидцы: при обстреле Белгорода девушку занесли в ТЦ с осколком в ноге

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух пострадавших.
В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгородской области погиб один человек, пострадали ещё семь мирных жителей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. Один из ударов ВСУ в Белгороде пришелся прямо на парковку рядом с крупным торговым центром "Сити молл Белгородский", рассказал ранее РИА Новости очевидец обстрела.
Очевидец об обстреле Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Очевидец рассказал об ударе ВСУ по парковке в Белгороде
Вчера, 21:44
"Начались большие взрывы. Мы сразу побежали в туалет, как и большинство покупателей. Видели, занесли девушку и парня. У девушки в ноге осколок, у парня в бедре. Сразу стали обрабатывать (раны – ред.). В кафе заказы все отменили, нам вернули деньги. Стали раздавать колу и воду бесплатно", - рассказали Богдан Банацкий и Руслан Прокопов агентству.
По словам молодых людей, когда они вышли из ТЦ, то увидели, что снаряд прилетел на автостоянку. Затем они увидели, как что-то горит, мимо в течение нескольких минут пронеслось почти десяток "скорых".
"Увидели отверстие в земле, осколки и побитые машины", - рассказали собеседники агентства.
Взрыв и сирена включилась – житель Белгорода о том, как попал под обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел
Вчера, 21:01
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала