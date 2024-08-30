https://ria.ru/20240830/obstrel-1969601638.html

Очевидец рассказал об ударе ВСУ по парковке в Белгороде

Очевидец рассказал об ударе ВСУ по парковке в Белгороде - РИА Новости, 30.08.2024

Очевидец рассказал об ударе ВСУ по парковке в Белгороде

Один из ударов ВСУ в Белгороде пришёлся прямо на парковку рядом с крупным торговым центром "Сити молл Белгородский", осколки насквозь прошивали автомобиль, а... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T21:44

2024-08-30T21:44

2024-08-30T21:58

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Один из ударов ВСУ в Белгороде пришёлся прямо на парковку рядом с крупным торговым центром "Сити молл Белгородский", осколки насквозь прошивали автомобиль, а люди не успевали добежать до укрытий, рассказал РИА Новости очевидец обстрела. "Слышали взрыв, и увидели, что попало сюда, кто-то побежал к (укрытиям), один упал, мы в шоке были", — сказал собеседник агентства. По его словам, люди бежали до укрытия, но не успели. Мужчина рассказал, что осколки насквозь прошли автомобиль в некоторых местах. В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгородской области погиб один человек, пострадали ещё семь мирных жителей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.

https://ria.ru/20240830/obstrel-1969596642.html

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Очевидец об обстреле Белгорода Один из ударов ВСУ в Белгороде пришёлся на парковку рядом с ТЦ, осколки насквозь прошивали автомобили, а люди не успевали добежать до укрытий, рассказал РИА Новости очевидец. 2024-08-30T21:44 true PT1M28S

Поврежденные автомобили после удара ВСУ по Белгороду Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. 2024-08-30T21:44 true PT1M01S

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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины