https://ria.ru/20240830/obstrel-1969599941.html

При украинском обстреле Белгорода получили повреждения автобус и автомобили

При украинском обстреле Белгорода получили повреждения автобус и автомобили - РИА Новости, 30.08.2024

При украинском обстреле Белгорода получили повреждения автобус и автомобили

Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны украинских войск, повреждено дорожное покрытие, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T21:26

2024-08-30T21:26

2024-08-30T21:26

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны украинских войск, повреждено дорожное покрытие, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгородской области погиб один человек, пострадали еще семь мирных жителей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. Корреспондент РИА Новости побывала в местах попадания снарядов в микрорайоне Харьковская гора в Белгороде. На улицах стоят поврежденные автомобили, у них выбиты стекла, есть повреждения кузова. У автобуса разбито лобовое стекло, осколок снаряда торчит в паре метров от него в асфальте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

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Поврежденные автомобили после удара ВСУ по Белгороду Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. 2024-08-30T21:26 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины