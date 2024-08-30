https://ria.ru/20240830/obstrel-1969599941.html
При украинском обстреле Белгорода получили повреждения автобус и автомобили
При украинском обстреле Белгорода получили повреждения автобус и автомобили - РИА Новости, 30.08.2024
При украинском обстреле Белгорода получили повреждения автобус и автомобили
Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны украинских войск, повреждено дорожное покрытие, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T21:26
2024-08-30T21:26
2024-08-30T21:26
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны украинских войск, повреждено дорожное покрытие, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгородской области погиб один человек, пострадали еще семь мирных жителей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. Корреспондент РИА Новости побывала в местах попадания снарядов в микрорайоне Харьковская гора в Белгороде. На улицах стоят поврежденные автомобили, у них выбиты стекла, есть повреждения кузова. У автобуса разбито лобовое стекло, осколок снаряда торчит в паре метров от него в асфальте.
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Поврежденные автомобили после удара ВСУ по Белгороду
Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.
2024-08-30T21:26
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РИА Новости
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Белгорода получили повреждения автобус и автомобили
Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны ВСУ