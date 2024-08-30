https://ria.ru/20240830/obstrel-1969593625.html
При попадании снаряда ВСУ в машину в Белгородской области погиб человек
При попадании снаряда ВСУ в машину в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 30.08.2024
При попадании снаряда ВСУ в машину в Белгородской области погиб человек
Один человек погиб, еще семь получили ранения после прямого попадания снаряда ВСУ в легковую машину в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:38
2024-08-30T20:38
2024-08-30T21:26
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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белгородский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще семь получили ранения после прямого попадания снаряда ВСУ в легковую машину в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего", — написал он.Кроме того, по предварительным данным, пострадали семь мирных жителей. На место выехали бригады скорой, раненых доставляют в медучреждения, указал глава региона.По его словам, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирный дом, несколько коммерческих объектов и легковушку, а в поселке Дубовое в Белгородском районе загорелись два частных дома. Туда выехали пожарные.Чуть ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу.В Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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Поврежденные автомобили после удара ВСУ по Белгороду
Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.
2024-08-30T20:38
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"Взрыв и сирена включилась" – житель Белгорода о том, как попал под обстрел ВСУ
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, как попал под обстрел, когда ехал с супругой в авто.
2024-08-30T20:38
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
При попадании снаряда ВСУ в машину в Белгородской области погиб человек
Гладков: человек погиб при попадании снаряда ВСУ в авто в Белгородской области