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При попадании снаряда ВСУ в машину в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 30.08.2024
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20:38 30.08.2024 (обновлено: 21:26 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969593625.html
При попадании снаряда ВСУ в машину в Белгородской области погиб человек
При попадании снаряда ВСУ в машину в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 30.08.2024
При попадании снаряда ВСУ в машину в Белгородской области погиб человек
Один человек погиб, еще семь получили ранения после прямого попадания снаряда ВСУ в легковую машину в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:38
2024-08-30T21:26
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
белгородский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще семь получили ранения после прямого попадания снаряда ВСУ в легковую машину в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего", — написал он.Кроме того, по предварительным данным, пострадали семь мирных жителей. На место выехали бригады скорой, раненых доставляют в медучреждения, указал глава региона.По его словам, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирный дом, несколько коммерческих объектов и легковушку, а в поселке Дубовое в Белгородском районе загорелись два частных дома. Туда выехали пожарные.Чуть ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу.В Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
При попадании снаряда ВСУ в машину в Белгородской области погиб человек

Гладков: человек погиб при попадании снаряда ВСУ в авто в Белгородской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще семь получили ранения после прямого попадания снаряда ВСУ в легковую машину в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего", — написал он.
Кроме того, по предварительным данным, пострадали семь мирных жителей. На место выехали бригады скорой, раненых доставляют в медучреждения, указал глава региона.
По его словам, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирный дом, несколько коммерческих объектов и легковушку, а в поселке Дубовое в Белгородском районе загорелись два частных дома. Туда выехали пожарные.
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Чуть ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу.
В Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
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