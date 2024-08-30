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При украинском обстреле Белгородской области пострадали мужчина и женщина
При украинском обстреле Белгородской области пострадали мужчина и женщина - РИА Новости, 30.08.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадали мужчина и женщина
Мужчина и женщина пострадали при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:41
2024-08-30T17:41
2024-08-30T18:21
специальная военная операция на украине
происшествия
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октябрьский
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В поселке Октябрьский Белгородского района в результате обстрела ранены мужчина и женщина. Пострадавшие с различными осколочными ранениями доставляются бригадами СМП (скорой медицинской помощи - ред.) в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены кровля, фасад и остекление торгового объекта. Полностью сгорел легковой автомобиль, еще четыре авто посечены осколками", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что в селе Дунайка Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал "Газель". В автомобиле пробита крыша и выбиты стекла.Ранее губернатор сообщал, что в Белгородском районе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина из села Петровка. Выехавший на место взрыва глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев сам подвергся атаке FPV-дрона. Позднее житель села Новое Волоконовского района и боец теробороны пострадали в результате атак украинских беспилотников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Октябрьский, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородский район
При украинском обстреле Белгородской области пострадали мужчина и женщина
При обстреле ВСУ Октябрьского Белгородской области пострадали мужчина и женщина