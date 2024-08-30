Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Белгородской области пострадали мужчина и женщина - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 30.08.2024 (обновлено: 18:21 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969559897.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадали мужчина и женщина
При украинском обстреле Белгородской области пострадали мужчина и женщина - РИА Новости, 30.08.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадали мужчина и женщина
Мужчина и женщина пострадали при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:41
2024-08-30T18:21
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
октябрьский
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969558241_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b905747342b3a848ffda14b4f322d8ed.jpg
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В поселке Октябрьский Белгородского района в результате обстрела ранены мужчина и женщина. Пострадавшие с различными осколочными ранениями доставляются бригадами СМП (скорой медицинской помощи - ред.) в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены кровля, фасад и остекление торгового объекта. Полностью сгорел легковой автомобиль, еще четыре авто посечены осколками", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что в селе Дунайка Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал "Газель". В автомобиле пробита крыша и выбиты стекла.Ранее губернатор сообщал, что в Белгородском районе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина из села Петровка. Выехавший на место взрыва глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев сам подвергся атаке FPV-дрона. Позднее житель села Новое Волоконовского района и боец теробороны пострадали в результате атак украинских беспилотников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
белгородская область
октябрьский
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969558241_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d109ce1b53b911860a10cb0a32bd05bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, октябрьский, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Октябрьский, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородский район
При украинском обстреле Белгородской области пострадали мужчина и женщина

При обстреле ВСУ Октябрьского Белгородской области пострадали мужчина и женщина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия украинского обстрела в поселке Октябрьский Белгородской области
Последствия украинского обстрела в поселке Октябрьский Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия украинского обстрела в поселке Октябрьский Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В поселке Октябрьский Белгородского района в результате обстрела ранены мужчина и женщина. Пострадавшие с различными осколочными ранениями доставляются бригадами СМП (скорой медицинской помощи - ред.) в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены кровля, фасад и остекление торгового объекта. Полностью сгорел легковой автомобиль, еще четыре авто посечены осколками", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он добавил, что в селе Дунайка Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал "Газель". В автомобиле пробита крыша и выбиты стекла.
Ранее губернатор сообщал, что в Белгородском районе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина из села Петровка. Выехавший на место взрыва глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев сам подвергся атаке FPV-дрона. Позднее житель села Новое Волоконовского района и боец теробороны пострадали в результате атак украинских беспилотников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Умываем руки. Украина упускает последние шансы спастись
18 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОктябрьскийВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала