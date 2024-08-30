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Украинские войска атаковали Петровское в ДНР беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 30.08.2024
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17:08 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969549920.html
Украинские войска атаковали Петровское в ДНР беспилотником-камикадзе
Украинские войска атаковали Петровское в ДНР беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 30.08.2024
Украинские войска атаковали Петровское в ДНР беспилотником-камикадзе
Украинские войска атаковали населенный пункт Петровское в ДНР при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщило в пятницу представительство ДНР в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:08
2024-08-30T17:08
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали населенный пункт Петровское в ДНР при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 13.00 - населенный пункт Петровское: БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска атаковали Петровское в ДНР беспилотником-камикадзе

Представительство ДНР: ВСУ атаковали Петровское БПЛА-камикадзе

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали населенный пункт Петровское в ДНР при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 13.00 - населенный пункт Петровское: БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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