https://ria.ru/20240830/obstrel-1969549920.html

Украинские войска атаковали Петровское в ДНР беспилотником-камикадзе

Украинские войска атаковали Петровское в ДНР беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 30.08.2024

Украинские войска атаковали Петровское в ДНР беспилотником-камикадзе

Украинские войска атаковали населенный пункт Петровское в ДНР при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщило в пятницу представительство ДНР в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:08

2024-08-30T17:08

2024-08-30T17:08

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали населенный пункт Петровское в ДНР при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 13.00 - населенный пункт Петровское: БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия