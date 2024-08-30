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ФСБ показала кадры с задержанными колумбийскими наемниками - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/naemniki-1969409727.html
ФСБ показала кадры с задержанными колумбийскими наемниками
ФСБ показала кадры с задержанными колумбийскими наемниками - РИА Новости, 30.08.2024
ФСБ показала кадры с задержанными колумбийскими наемниками
ФСБ России показало видеоролик с задержанными гражданами Республики Колумбия, которые подозреваются в наёмничестве и участии в боевых действиях на стороне... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:09
2024-08-30T11:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. ФСБ России показало видеоролик с задержанными гражданами Республики Колумбия, которые подозреваются в наёмничестве и участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооружённых Сил России. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. При обыске у них нашли документы, подтверждающие их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России. На видео двоих колумбийцев оперативники заводят в помещение, где затем они по очереди называют свои имена и признаются что воевали в составе "Карпатской сечи". Также демонстрируются различные колумбийские документы наёмников, подтверждающие, что у себя на родине они были военнослужащими, бумаги, выданные им уже украинскими органами. Кроме того, показаны различные шевроны, в том числе и националистические, украинская военная форма и фотографии колумбийцев в рядах украинских войск.
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Задержанные колумбийские наемники
Задержанные колумбийские наемники
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ФСБ показала кадры с задержанными колумбийскими наемниками

ФСБ показала видео с задержанными колумбийцами, подозреваемыми в наёмничестве

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. ФСБ России показало видеоролик с задержанными гражданами Республики Колумбия, которые подозреваются в наёмничестве и участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооружённых Сил России.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. При обыске у них нашли документы, подтверждающие их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.
На видео двоих колумбийцев оперативники заводят в помещение, где затем они по очереди называют свои имена и признаются что воевали в составе "Карпатской сечи".
Также демонстрируются различные колумбийские документы наёмников, подтверждающие, что у себя на родине они были военнослужащими, бумаги, выданные им уже украинскими органами. Кроме того, показаны различные шевроны, в том числе и националистические, украинская военная форма и фотографии колумбийцев в рядах украинских войск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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