https://ria.ru/20240830/naemniki-1969409727.html
ФСБ показала кадры с задержанными колумбийскими наемниками
ФСБ показала кадры с задержанными колумбийскими наемниками - РИА Новости, 30.08.2024
ФСБ показала кадры с задержанными колумбийскими наемниками
ФСБ России показало видеоролик с задержанными гражданами Республики Колумбия, которые подозреваются в наёмничестве и участии в боевых действиях на стороне... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:09
2024-08-30T11:09
2024-08-30T11:09
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. ФСБ России показало видеоролик с задержанными гражданами Республики Колумбия, которые подозреваются в наёмничестве и участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооружённых Сил России. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. При обыске у них нашли документы, подтверждающие их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России. На видео двоих колумбийцев оперативники заводят в помещение, где затем они по очереди называют свои имена и признаются что воевали в составе "Карпатской сечи". Также демонстрируются различные колумбийские документы наёмников, подтверждающие, что у себя на родине они были военнослужащими, бумаги, выданные им уже украинскими органами. Кроме того, показаны различные шевроны, в том числе и националистические, украинская военная форма и фотографии колумбийцев в рядах украинских войск.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержанные колумбийские наемники
Задержанные колумбийские наемники
2024-08-30T11:09
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PT1M20S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ФСБ показала кадры с задержанными колумбийскими наемниками
ФСБ показала видео с задержанными колумбийцами, подозреваемыми в наёмничестве
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. ФСБ России показало видеоролик с задержанными гражданами Республики Колумбия, которые подозреваются в наёмничестве и участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооружённых Сил России.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании колумбийцев Медины Аранды Хосе Арона и Анте Александера по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины против ВС РФ в качестве наемников. При обыске у них нашли документы, подтверждающие их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ
. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.
На видео двоих колумбийцев оперативники заводят в помещение, где затем они по очереди называют свои имена и признаются что воевали в составе "Карпатской сечи".
Также демонстрируются различные колумбийские документы наёмников, подтверждающие, что у себя на родине они были военнослужащими, бумаги, выданные им уже украинскими органами. Кроме того, показаны различные шевроны, в том числе и националистические, украинская военная форма и фотографии колумбийцев в рядах украинских войск.