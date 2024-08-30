https://ria.ru/20240830/moskva-1969553394.html

Поезд в честь 650-летия города Кирова запустили в московском метро

Поезд в честь 650-летия города Кирова запустили в московском метро - РИА Новости, 30.08.2024

Поезд в честь 650-летия города Кирова запустили в московском метро

Тематический поезд "Город Киров — 650 лет" вышел в пятницу на линию московского метро, он будет курсировать по Сокольнической линии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:20

2024-08-30T17:20

2024-08-30T17:20

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Тематический поезд "Город Киров — 650 лет" вышел в пятницу на линию московского метро, он будет курсировать по Сокольнической линии, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. "Сегодня из электродепо "Северное" города Москвы на линию метро вышел поезд "Город Киров — 650 лет". Во внешнем оформлении состава использованы мотивы вятского народного промысла — дымковской игрушки. На вагонах нанесены слоганы, посвященные 650-летнему российскому городу, например, "Киров — столица рассветов", - говорится в сообщении. Внутреннее оформление поезда рассказывает о выдающихся людях, которые родились или жили в Кировской области: художник Виктор Васнецов, писатели Александр Грин и Михаил Салтыков-Щедрин, врачи и ученые Александр Бакулев, Владимир Бехтерев. Отдельный информационный блок посвящен героическому прошлому и настоящему вятской земли — маршалам Великой Победы Леониду Говорову, Константину Вершинину, Сергею Соколову, Ивану Коневу, а также участнику специальной военной операции, знаменитому морпеху с позывным "Струна" Владиславу Головину. У каждого вагона — своя тематика, которая знакомит пассажиров с достижениями Кирова, вятской земли, интересными фактами, связанными с историей или днем сегодняшним Хлынова-Вятки-Кирова. "Поезд, посвященный 650-летию Кирова, будет радовать миллионы пассажиров московского метро. Это отличная возможность познакомиться ближе с историей, культурой, традициями Кирова — города добрых соседей, воротами русского Севера, столицей рассветов, "белой нефти" и российского Нового года", — приводятся в сообщении слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Он поблагодарил мэрию Москвы и Московский метрополитен за "яркий и познавательный совместный проект".

https://ria.ru/20240830/moskva-1969523319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, киров, виктор васнецов, александр грин, сергей соколов, московский метрополитен