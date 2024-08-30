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Более 300 представителей сферы поучаствуют в книжных ярмарках в Москве - РИА Новости, 30.08.2024
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12:13 30.08.2024 (обновлено: 15:11 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/moskva-1969431283.html
Более 300 представителей сферы поучаствуют в книжных ярмарках в Москве
Более 300 представителей сферы поучаствуют в книжных ярмарках в Москве - РИА Новости, 30.08.2024
Более 300 представителей сферы поучаствуют в книжных ярмарках в Москве
Более 300 издателей и книгораспространителей примут участие в 37-й Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) и 2-й Московской детской книжной ярмарке... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:13
2024-08-30T15:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
экспоцентр
российская государственная детская библиотека
книги
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 300 издателей и книгораспространителей примут участие в 37-й Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) и 2-й Московской детской книжной ярмарке (ММДКЯ), которые пройдут с 4 по 8 сентября в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр", сообщает пресс-служба организаторов. В этом году вход на обе ярмарки будет свободным. Правом бесплатного прохода смогут воспользоваться все категории граждан без исключения. Оформлять билет не понадобится. Последние несколько лет ММКЯ проходит одновременно в офлайн- и онлайн-форматах. В ММКЯ примут участие более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России и других стран — Азербайджана, Беларуси, Германии, Ирана, Китая. В рамках культурной программы пройдет более 200 встреч с писателями, презентаций книг, конференций и семинаров. На ярмарке выступят современные авторы Лия Арден, Павел Басинский, Ринат Валиуллин, Вадим Верник, Ася Лавринович, Александра Маринина, Вадим Панов, Юрий Поляков, Захар Прилепин, Анна Ревякина, Екатерина Рождественская, Сергей Шаргунов, стендап-комики Евгений Чебатков и Расул Чабдаров и многие другие. Важную часть ярмарки составит деловая программа для профессионалов книжной индустрии. Крупнейшим отраслевым мероприятием традиционно станет конференция "Книжный рынок России – 2024". На ММКЯ пройдет демо-день индустриальных центров компетенций "Издательская деятельность и полиграфия", на которой будет представлен программный продукт для управления редакционным производственным процессом создания контента и подготовки к выпуску печатных и цифровых СМИ. Также в рамках ММКЯ состоится VIII Международный конгресс переводчиков художественной литературы "Литературный перевод как средство культурной дипломатии" — он пройдет с 5 по 8 сентября в Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино по адресу: улица Николоямская, дом 1. На площадках ММКЯ состоятся торжественные церемонии награждения. Во второй раз пройдет Московская международная детская книжная ярмарка, которая готовилась к открытию несколько лет и первый раз прошла в 2023 году. Это самостоятельная ярмарка с собственной программой мероприятий, своей сценой и площадкой, на которой будут представлены только детские издательства. В рамках ММДКЯ пройдет награждение лауреатов Национальной премии в области детской и подростковой литературы, которое состоится 4 сентября в Российской государственной детской библиотеке по адресу: Калужская площадь, дом 1, корпус 1. Программа детской ярмарки включает в себя разнообразные мероприятия для детей и родителей: презентации, лекции, конкурсы, дискуссии о литературе для подростков, встречи с издателями, психологами, педагогами и многое другое. Состоятся встречи с детскими писателями и поэтами Игорем Носовым, Алексеем Олейниковым, Антоном Соя, художниками-иллюстраторами Ольгой Ионайтис и Максимом Митрофановым, актером театра и кино Антоном Шагиным, руководителем балетной мастерской Егором Симачевым и др.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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москва, экспоцентр, российская государственная детская библиотека , книги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Экспоцентр, Российская государственная детская библиотека , Книги

Более 300 представителей сферы поучаствуют в книжных ярмарках в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПродавец за книжным прилавком
Продавец за книжным прилавком - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Продавец за книжным прилавком
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 300 издателей и книгораспространителей примут участие в 37-й Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) и 2-й Московской детской книжной ярмарке (ММДКЯ), которые пройдут с 4 по 8 сентября в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр", сообщает пресс-служба организаторов.
В этом году вход на обе ярмарки будет свободным. Правом бесплатного прохода смогут воспользоваться все категории граждан без исключения. Оформлять билет не понадобится.
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Последние несколько лет ММКЯ проходит одновременно в офлайн- и онлайн-форматах.
В ММКЯ примут участие более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России и других стран — Азербайджана, Беларуси, Германии, Ирана, Китая. В рамках культурной программы пройдет более 200 встреч с писателями, презентаций книг, конференций и семинаров. На ярмарке выступят современные авторы Лия Арден, Павел Басинский, Ринат Валиуллин, Вадим Верник, Ася Лавринович, Александра Маринина, Вадим Панов, Юрий Поляков, Захар Прилепин, Анна Ревякина, Екатерина Рождественская, Сергей Шаргунов, стендап-комики Евгений Чебатков и Расул Чабдаров и многие другие.
Важную часть ярмарки составит деловая программа для профессионалов книжной индустрии. Крупнейшим отраслевым мероприятием традиционно станет конференция "Книжный рынок России – 2024". На ММКЯ пройдет демо-день индустриальных центров компетенций "Издательская деятельность и полиграфия", на которой будет представлен программный продукт для управления редакционным производственным процессом создания контента и подготовки к выпуску печатных и цифровых СМИ.
Также в рамках ММКЯ состоится VIII Международный конгресс переводчиков художественной литературы "Литературный перевод как средство культурной дипломатии" — он пройдет с 5 по 8 сентября в Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино по адресу: улица Николоямская, дом 1.
На площадках ММКЯ состоятся торжественные церемонии награждения.
Во второй раз пройдет Московская международная детская книжная ярмарка, которая готовилась к открытию несколько лет и первый раз прошла в 2023 году. Это самостоятельная ярмарка с собственной программой мероприятий, своей сценой и площадкой, на которой будут представлены только детские издательства. В рамках ММДКЯ пройдет награждение лауреатов Национальной премии в области детской и подростковой литературы, которое состоится 4 сентября в Российской государственной детской библиотеке по адресу: Калужская площадь, дом 1, корпус 1.
Программа детской ярмарки включает в себя разнообразные мероприятия для детей и родителей: презентации, лекции, конкурсы, дискуссии о литературе для подростков, встречи с издателями, психологами, педагогами и многое другое. Состоятся встречи с детскими писателями и поэтами Игорем Носовым, Алексеем Олейниковым, Антоном Соя, художниками-иллюстраторами Ольгой Ионайтис и Максимом Митрофановым, актером театра и кино Антоном Шагиным, руководителем балетной мастерской Егором Симачевым и др.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЭкспоцентрРоссийская государственная детская библиотекаКниги
 
 
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