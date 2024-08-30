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Российские морпехи отбили оборонительную позицию ВСУ в Курской области
Российские морпехи отбили оборонительную позицию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
Российские морпехи отбили оборонительную позицию ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы 810-й бригады ЧФ отбили оборонительную позицию, организованную ВСУ в одном из жилых домов в Курской области, при этом в ходе стрелкового боя... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:33
2024-08-30T05:33
2024-08-30T05:33
специальная военная операция на украине
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курская область
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владимир путин
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вооруженные силы украины
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КУРСК, 30 авг - РИА Новости. Морские пехотинцы 810-й бригады ЧФ отбили оборонительную позицию, организованную ВСУ в одном из жилых домов в Курской области, при этом в ходе стрелкового боя непосредственно на позиции морпехами было уничтожено трое военнослужащих украинской армии, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Видео с ликвидированными украинскими военными передано в распоряжение РИА Новости. "Морпехи 810 бригады ЧФ отбили оборонительную позицию ВСУ, уничтожив личный состав оборонявшихся на ней оккупантов. Свою позицию всушники заняли в жилом доме, выгнав оттуда хозяев. В ходе стрелкового боя российскими штурмовиками было уничтожено трое украинских военных", - сообщил представитель российских силовых структур. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские морпехи отбили оборонительную позицию ВСУ в Курской области
Морпехи в Курской области отбили занятый ВСУ дом и уничтожили трех боевиков