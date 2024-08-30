Рейтинг@Mail.ru
Боля вновь подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах президента - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/moldaviya-1969532709.html
Боля вновь подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах президента
Боля вновь подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах президента - РИА Новости, 30.08.2024
Боля вновь подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах президента
Депутат парламента Молдавии Василий Боля вновь подал в ЦИК республики документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей, чтобы принять участие в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:13
2024-08-30T16:13
в мире
молдавия
василий боля
майя санду
блок "победа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582972_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_57f956c09d548ed54e80baad76b139d4.jpg
КИШИНЕВ, 30 авг - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля вновь подал в ЦИК республики документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей, чтобы принять участие в выборах президента страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария. Боля принес документы в ЦИК в понедельник, однако в четверг ЦИК отказал в регистрации инициативной группы. "Василий Боля подал в ЦИК документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей. Он подал документы как выдвинутый инициативной группой граждан", - рассказали в пресс-службе. Ранее представители ЦИК отметили, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками, а Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". При этом замглавы ЦИК Павел Постикэ отметил, что это технический отказ, поэтому у Боли еще есть шансы на регистрацию. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240828/moldavija-1969068122.html
https://ria.ru/20240828/moldavia-1969030271.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582972_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_162982dcfc9248d9b901e84c61b2617d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, василий боля, майя санду, блок "победа"
В мире, Молдавия, Василий Боля, Майя Санду, Блок "Победа"
Боля вновь подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах президента

Боля подал документы в ЦИК Молдавии для сбора подписей за выдвижение на выборы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 авг - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля вновь подал в ЦИК республики документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей, чтобы принять участие в выборах президента страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария.
Боля принес документы в ЦИК в понедельник, однако в четверг ЦИК отказал в регистрации инициативной группы.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Молдавия потеряет суверенитет при вступлении в ЕС, заявили в оппозиции
28 августа, 20:25
"Василий Боля подал в ЦИК документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей. Он подал документы как выдвинутый инициативной группой граждан", - рассказали в пресс-службе.
Ранее представители ЦИК отметили, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками, а Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". При этом замглавы ЦИК Павел Постикэ отметил, что это технический отказ, поэтому у Боли еще есть шансы на регистрацию.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Кишинев давно скомпрометировал себя и еврореферендум, заявила Захарова
28 августа, 17:13
 
В миреМолдавияВасилий БоляМайя СандуБлок "Победа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала