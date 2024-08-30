https://ria.ru/20240830/moldaviya-1969532709.html

Боля вновь подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах президента

Боля вновь подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах президента - РИА Новости, 30.08.2024

Боля вновь подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах президента

Депутат парламента Молдавии Василий Боля вновь подал в ЦИК республики документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей, чтобы принять участие в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:13

2024-08-30T16:13

2024-08-30T16:13

в мире

молдавия

василий боля

майя санду

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 30 авг - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля вновь подал в ЦИК республики документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей, чтобы принять участие в выборах президента страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария. Боля принес документы в ЦИК в понедельник, однако в четверг ЦИК отказал в регистрации инициативной группы. "Василий Боля подал в ЦИК документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей. Он подал документы как выдвинутый инициативной группой граждан", - рассказали в пресс-службе. Ранее представители ЦИК отметили, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками, а Боля участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение". При этом замглавы ЦИК Павел Постикэ отметил, что это технический отказ, поэтому у Боли еще есть шансы на регистрацию. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майя Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

https://ria.ru/20240828/moldavija-1969068122.html

https://ria.ru/20240828/moldavia-1969030271.html

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в мире, молдавия, василий боля, майя санду, блок "победа"