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В Молдавии задержали работника таможни из-за нелегальной миграции украинцев - РИА Новости, 30.08.2024
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13:39 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/moldaviya-1969464275.html
В Молдавии задержали работника таможни из-за нелегальной миграции украинцев
В Молдавии задержали работника таможни из-за нелегальной миграции украинцев - РИА Новости, 30.08.2024
В Молдавии задержали работника таможни из-за нелегальной миграции украинцев
Сотрудник таможенной службы Молдавии задержан по обвинению в организации нелегальной миграции с Украины, сообщили в пятницу в таможенной службе республики. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:39
2024-08-30T13:39
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КИШИНЕВ, 30 авг - РИА Новости. Сотрудник таможенной службы Молдавии задержан по обвинению в организации нелегальной миграции с Украины, сообщили в пятницу в таможенной службе республики. "Были задержаны два брата, граждане Молдовы, которые фигурируют в уголовном деле, возбужденном по факту организации нелегальной миграции. Один из них – сотрудник Таможенной службы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавской таможни. По данным ведомства, оба брата подозреваются в том, что вместе с другими членами преступной группы способствовали незаконному пересечению государственной границы гражданами Украины, годными к военной службе. "По заявлению одного из украинцев, сумма выплаты составила 5000 евро", - подчеркивается в сообщении. В таможенной службе отмечают, что оба брата были помещены под стражу на 30 суток. Пограничная полиция Молдавии регулярно сообщает о задержаниях украинских мужчин, нелегально пересекающих реку Днестр и другие части границы с Украиной. Для усиления контроля Евросоюз снабдил молдавских пограничников беспилотниками и оборудованием для ночного видения. Ранее бывший посол Украины в Молдавии Марк Шевченко заявил в интервью кишиневскому телеканалу TV8, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении украинских уклонистов, которым было отказано в убежище в республике. Однако МИД Молдавии опроверг информацию о намерении Кишинева экстрадировать граждан Украины на родину. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961369139.html
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в мире, украина, молдавия
В мире, Украина, Молдавия
В Молдавии задержали работника таможни из-за нелегальной миграции украинцев

Сотрудника таможни в Молдавии задержали по делу о нелегальной миграции с Украины

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкПограничник МВД Молдовы
Пограничник МВД Молдовы - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Пограничник МВД Молдовы . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 авг - РИА Новости. Сотрудник таможенной службы Молдавии задержан по обвинению в организации нелегальной миграции с Украины, сообщили в пятницу в таможенной службе республики.
"Были задержаны два брата, граждане Молдовы, которые фигурируют в уголовном деле, возбужденном по факту организации нелегальной миграции. Один из них – сотрудник Таможенной службы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавской таможни.
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По данным ведомства, оба брата подозреваются в том, что вместе с другими членами преступной группы способствовали незаконному пересечению государственной границы гражданами Украины, годными к военной службе. "По заявлению одного из украинцев, сумма выплаты составила 5000 евро", - подчеркивается в сообщении.
В таможенной службе отмечают, что оба брата были помещены под стражу на 30 суток.
Пограничная полиция Молдавии регулярно сообщает о задержаниях украинских мужчин, нелегально пересекающих реку Днестр и другие части границы с Украиной. Для усиления контроля Евросоюз снабдил молдавских пограничников беспилотниками и оборудованием для ночного видения.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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