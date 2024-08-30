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Россиянин Горбунов в сентябре полетит на МКС с американцем Хейгом
Россиянин Горбунов в сентябре полетит на МКС с американцем Хейгом - РИА Новости, 30.08.2024
Россиянин Горбунов в сентябре полетит на МКС с американцем Хейгом
Российский космонавт Александр Горбунов вошел в состав сокращенного экипажа Crew-9, который отправится на МКС в сентябре, он полетит с американцем Ником Хейгом, РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:00
2024-08-30T18:00
2024-08-30T18:20
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ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Российский космонавт Александр Горбунов вошел в состав сокращенного экипажа Crew-9, который отправится на МКС в сентябре, он полетит с американцем Ником Хейгом, сообщило НАСА в пятницу."Астронавт НАСА Ник Хейг и космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа Crew–9 не раньше 24 сентября", - говорится в сообщении.Экипаж космического корабля Crew Dragon Space был сокращен до двух человек из-за необходимости освободить место для остающихся на МКС из-за неисправности корабля Starliner компании Boeing астронавтов НАСА Сунита Уильямс и Барри Уилмора. Планируется, что они вернутся на Землю на корабле Crew Dragon вместе с Горбуновым и Хейгом в феврале 2025 года.В НАСА сообщили, что двое других ранее включенных в экипаж Crew-9 астронавтов - Зина Карман и Стефани Уильямс — отправятся на МКС в рамках будущих миссий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Космос, НАСА, Космос - РИА Наука, Земля, Ник Хейг, Барри Уилмор, Роскосмос
Россиянин Горбунов в сентябре полетит на МКС с американцем Хейгом
Россиянин Горбунов с американцем Хейгом на Crew-9 отправятся на МКС в сентябре