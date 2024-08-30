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Мишустин освободил Грибова от должности замглавы Минпросвещения

Мишустин освободил Грибова от должности замглавы Минпросвещения - РИА Новости, 30.08.2024

Мишустин освободил Грибова от должности замглавы Минпросвещения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Дениса Грибова от должности замглавы Минпросвещения по его просьбе, соответствующее распоряжение размещено на... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:43

2024-08-30T14:43

2024-08-30T14:45

политика

россия

михаил мишустин

денис грибов

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Дениса Грибова от должности замглавы Минпросвещения по его просьбе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Грибова Дениса Евгеньевича от должности заместителя Министра просвещения Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

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политика, россия, михаил мишустин, денис грибов