https://ria.ru/20240830/miroshnik-1969382429.html
Мирошник рассказал о жестоком обращении с пленными на Украине
Мирошник рассказал о жестоком обращении с пленными на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
Мирошник рассказал о жестоком обращении с пленными на Украине
Российские военные, прошедшие украинский плен, жалуются на жестокое обращение, их буквально переставали избивать и начинали нормально кормить только перед... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:02
2024-08-30T09:02
2024-08-30T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
родион мирошник
международный комитет красного креста (мккк)
оон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949766529_0:57:1777:1057_1920x0_80_0_0_75c8c7a8c7d5afe7983d2516a4b36b19.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные, прошедшие украинский плен, жалуются на жестокое обращение, их буквально переставали избивать и начинали нормально кормить только перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Я неоднократно встречался с людьми, которые оказались в плену украинских боевиков - то ли в тайных тюрьмах, то ли в официальных колониях. Приведу пример: человек, который по обмену был возвращен на нашу территорию, говорил мне: "Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться", - сказал РИА Новости Мирошник. По его словам, сейчас российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. "Сейчас с ребятами работают медики и следственные органы. Эти данные собирает Следственный комитет и подразделение министерства обороны. Я думаю, что через какое-то время эти подробности будут известны. У нас есть целая база фиксации показаний людей, которые оказались, извините, в казематах украинского режима и как к ним там относились", - отметил посол. Мирошник подчеркнул, что после сбора фактов они будут представлены мировому сообществу. "Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен", - заключил он.
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948929970.html
https://ria.ru/20240812/zhenevskie_konventsii-1965116481.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949766529_79:0:1488:1057_1920x0_80_0_0_4ff14b667c98ab8b6aa3458fabf344b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, родион мирошник, международный комитет красного креста (мккк), оон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Родион Мирошник, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Мирошник рассказал о жестоком обращении с пленными на Украине
Мирошник: военных из РФ в украинском плену начинали кормить лишь перед проверкой
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные, прошедшие украинский плен, жалуются на жестокое обращение, их буквально переставали избивать и начинали нормально кормить только перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Я неоднократно встречался с людьми, которые оказались в плену украинских боевиков - то ли в тайных тюрьмах, то ли в официальных колониях. Приведу пример: человек, который по обмену был возвращен на нашу территорию, говорил мне: "Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться", - сказал РИА Новости Мирошник.
По его словам, сейчас российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену.
«
"Сейчас с ребятами работают медики и следственные органы. Эти данные собирает Следственный комитет и подразделение министерства обороны. Я думаю, что через какое-то время эти подробности будут известны. У нас есть целая база фиксации показаний людей, которые оказались, извините, в казематах украинского режима и как к ним там относились", - отметил посол.
Мирошник подчеркнул, что после сбора фактов они будут представлены мировому сообществу.
"Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен", - заключил он.