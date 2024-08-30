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Мирошник рассказал о жестоком обращении с пленными на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:02 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/miroshnik-1969382429.html
Мирошник рассказал о жестоком обращении с пленными на Украине
Мирошник рассказал о жестоком обращении с пленными на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
Мирошник рассказал о жестоком обращении с пленными на Украине
Российские военные, прошедшие украинский плен, жалуются на жестокое обращение, их буквально переставали избивать и начинали нормально кормить только перед... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:02
2024-08-30T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
родион мирошник
международный комитет красного креста (мккк)
оон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные, прошедшие украинский плен, жалуются на жестокое обращение, их буквально переставали избивать и начинали нормально кормить только перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Я неоднократно встречался с людьми, которые оказались в плену украинских боевиков - то ли в тайных тюрьмах, то ли в официальных колониях. Приведу пример: человек, который по обмену был возвращен на нашу территорию, говорил мне: "Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться", - сказал РИА Новости Мирошник. По его словам, сейчас российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. "Сейчас с ребятами работают медики и следственные органы. Эти данные собирает Следственный комитет и подразделение министерства обороны. Я думаю, что через какое-то время эти подробности будут известны. У нас есть целая база фиксации показаний людей, которые оказались, извините, в казематах украинского режима и как к ним там относились", - отметил посол. Мирошник подчеркнул, что после сбора фактов они будут представлены мировому сообществу. "Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен", - заключил он.
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948929970.html
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в мире, россия, родион мирошник, международный комитет красного креста (мккк), оон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Родион Мирошник, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Мирошник рассказал о жестоком обращении с пленными на Украине

Мирошник: военных из РФ в украинском плену начинали кормить лишь перед проверкой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные, прошедшие украинский плен, жалуются на жестокое обращение, их буквально переставали избивать и начинали нормально кормить только перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Я неоднократно встречался с людьми, которые оказались в плену украинских боевиков - то ли в тайных тюрьмах, то ли в официальных колониях. Приведу пример: человек, который по обмену был возвращен на нашу территорию, говорил мне: "Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться", - сказал РИА Новости Мирошник.
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По его словам, сейчас российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену.
«
"Сейчас с ребятами работают медики и следственные органы. Эти данные собирает Следственный комитет и подразделение министерства обороны. Я думаю, что через какое-то время эти подробности будут известны. У нас есть целая база фиксации показаний людей, которые оказались, извините, в казематах украинского режима и как к ним там относились", - отметил посол.
Мирошник подчеркнул, что после сбора фактов они будут представлены мировому сообществу.
"Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен", - заключил он.
Оригинал первой Женевской конвенции, подписанной в 1864 году, в Международном музее Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРодион МирошникМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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