https://ria.ru/20240830/miroshnik-1969382429.html

Мирошник рассказал о жестоком обращении с пленными на Украине

Мирошник рассказал о жестоком обращении с пленными на Украине - РИА Новости, 30.08.2024

Мирошник рассказал о жестоком обращении с пленными на Украине

Российские военные, прошедшие украинский плен, жалуются на жестокое обращение, их буквально переставали избивать и начинали нормально кормить только перед... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:02

2024-08-30T09:02

2024-08-30T09:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

родион мирошник

международный комитет красного креста (мккк)

оон

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные, прошедшие украинский плен, жалуются на жестокое обращение, их буквально переставали избивать и начинали нормально кормить только перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Я неоднократно встречался с людьми, которые оказались в плену украинских боевиков - то ли в тайных тюрьмах, то ли в официальных колониях. Приведу пример: человек, который по обмену был возвращен на нашу территорию, говорил мне: "Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться", - сказал РИА Новости Мирошник. По его словам, сейчас российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. "Сейчас с ребятами работают медики и следственные органы. Эти данные собирает Следственный комитет и подразделение министерства обороны. Я думаю, что через какое-то время эти подробности будут известны. У нас есть целая база фиксации показаний людей, которые оказались, извините, в казематах украинского режима и как к ним там относились", - отметил посол. Мирошник подчеркнул, что после сбора фактов они будут представлены мировому сообществу. "Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен", - заключил он.

https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948929970.html

https://ria.ru/20240812/zhenevskie_konventsii-1965116481.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, родион мирошник, международный комитет красного креста (мккк), оон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф