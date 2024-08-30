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Минвостокразвития оценило инвестиции в проекты будущих резидентов МТОР - РИА Новости, 30.08.2024
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05:22 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/minvostokrazvitiya-1969370116.html
Минвостокразвития оценило инвестиции в проекты будущих резидентов МТОР
Минвостокразвития оценило инвестиции в проекты будущих резидентов МТОР - РИА Новости, 30.08.2024
Минвостокразвития оценило инвестиции в проекты будущих резидентов МТОР
Объем планируемых инвестиций в проекты будущих резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР), которые намерены создавать на Дальнем Востоке с РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:22
2024-08-30T05:22
экономика
дальний восток
амурская область
еврейская автономная область
алексей чекунков
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Объем планируемых инвестиций в проекты будущих резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР), которые намерены создавать на Дальнем Востоке с 2025 года, составляет примерно 35 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Закон (о МТОР – ред.) должен быть принят до конца 2024 года. После его вступления в силу будем выходить на подписание резидентских соглашений с первыми компаниями, заинтересованными в той или иной площадке. Сегодня у нас в работе проекты будущих резидентов МТОР примерно на 35 миллиардов рублей инвестиций. Но уверен, что, когда закон будет принят, когда конкретные участки земли будут выделены под этот новый преференциальный режим, мы увидим кратный рост интереса", - сказал Чекунков. Он отметил, что условия, которые предоставляет МТОР, более выгодны, чем обычные ТОР. "По линии иностранных инвесторов довольно много предложений о крупноузловой сборке, бондовых складах, логистических центрах, сельскохозяйственной инфраструктуре, которые бы поддерживали международную торговлю, импортно-экспортные операции. Так что 2025 должен быть годом быстрого старта механизма международных территорий опережающего развития", - уточнил министр. По его словам, самое естественное и логичное расположение для международной территории опережающего развития - это площадка, близкая к погранпереходу, поэтому среди дальневосточных регионов наиболее активны Приморье, Амурская область, Забайкалье. "Естественно, Еврейская автономная область в связи с наличием моста Нижнеленинское - Тунцзян тоже находится вверху списка", - добавил Чекунков.
https://ria.ru/20240830/minvostokrazvitiya-1969366406.html
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дальний восток
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экономика, дальний восток, амурская область, еврейская автономная область, алексей чекунков, россия
Экономика, Дальний Восток, Амурская область, Еврейская автономная область, Алексей Чекунков, Россия
Минвостокразвития оценило инвестиции в проекты будущих резидентов МТОР

Чекунков: в проекты будущих резидентов МТОР в ДФО вложат 35 миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Объем планируемых инвестиций в проекты будущих резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР), которые намерены создавать на Дальнем Востоке с 2025 года, составляет примерно 35 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Закон (о МТОР – ред.) должен быть принят до конца 2024 года. После его вступления в силу будем выходить на подписание резидентских соглашений с первыми компаниями, заинтересованными в той или иной площадке. Сегодня у нас в работе проекты будущих резидентов МТОР примерно на 35 миллиардов рублей инвестиций. Но уверен, что, когда закон будет принят, когда конкретные участки земли будут выделены под этот новый преференциальный режим, мы увидим кратный рост интереса", - сказал Чекунков.
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Он отметил, что условия, которые предоставляет МТОР, более выгодны, чем обычные ТОР.
"По линии иностранных инвесторов довольно много предложений о крупноузловой сборке, бондовых складах, логистических центрах, сельскохозяйственной инфраструктуре, которые бы поддерживали международную торговлю, импортно-экспортные операции. Так что 2025 должен быть годом быстрого старта механизма международных территорий опережающего развития", - уточнил министр.
По его словам, самое естественное и логичное расположение для международной территории опережающего развития - это площадка, близкая к погранпереходу, поэтому среди дальневосточных регионов наиболее активны Приморье, Амурская область, Забайкалье.
"Естественно, Еврейская автономная область в связи с наличием моста Нижнеленинское - Тунцзян тоже находится вверху списка", - добавил Чекунков.
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ЭкономикаДальний ВостокАмурская областьЕврейская автономная областьАлексей ЧекунковРоссия
 
 
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