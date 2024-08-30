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Минвостокразвития оценило ситуацию на Восточном полигоне железных дорог - РИА Новости, 30.08.2024
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04:12 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/minvostokrazvitiya-1969366406.html
Минвостокразвития оценило ситуацию на Восточном полигоне железных дорог
Минвостокразвития оценило ситуацию на Восточном полигоне железных дорог - РИА Новости, 30.08.2024
Минвостокразвития оценило ситуацию на Восточном полигоне железных дорог
Отставание от графика перевозок на Восточном полигоне железных дорог сохраняется, но не оценивается как критическое – количество задерживающихся там контейнеров РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:12
2024-08-30T04:12
экономика
дальний восток
алексей чекунков
ржд
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Отставание от графика перевозок на Восточном полигоне железных дорог сохраняется, но не оценивается как критическое – количество задерживающихся там контейнеров с жизненно необходимыми грузами удалось снизить в 8 раз, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В июне Чекунков сообщал РИА Новости, что затор из 1,5 тысячи контейнеров, которые идут с задержкой по железной дороге на Дальний Восток, за несколько месяцев удалось в ручном режиме сократить вдвое - до 700 контейнеров. "Задержки были – с начала года мы получали обращения глав регионов. Минвостокразвития совместно с РЖД и регионами сформирован оперативный штаб, который за полгода работы смог в восемь раз снизить количество проблемных контейнеров и цистерн с грузами, которые были отмечены регионами как важные либо жизненно необходимые. По ряду грузов еще сохраняется отставание от графика перевозок, но мы уже не оцениваем его как критическое", - сказал Чекунков. Он добавил, что для достижения пропускной способности Восточного полигона до 270 миллионов тонн к 2032 году будет идти модернизация магистрали без остановки движения. "Мы находимся в очень тесном контакте со всей отраслью и активно поддерживаем технологические инновационные решения. Видим, что есть еще ресурс эффективности. Например, сейчас уже распространена практика использования полувагонов, которые везут экспортный уголь, для транспортировки контейнеров в тех же вагонах в обратном направлении. Для этого требуются незначительные технические манипуляции, которые в результате дают существенную оптимизацию", - рассказал министр, отметив скоординированную работу с министерством транспорта, РЖД и с бизнесом для решения проблем. РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн. РЖД сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений.
https://ria.ru/20240709/rzhd-1958387504.html
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экономика, дальний восток, алексей чекунков, ржд
Экономика, Дальний Восток, Алексей Чекунков, РЖД
Минвостокразвития оценило ситуацию на Восточном полигоне железных дорог

Чекунков: задержки грузов на Восточном полигоне сохраняются, но не критические

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Отставание от графика перевозок на Восточном полигоне железных дорог сохраняется, но не оценивается как критическое – количество задерживающихся там контейнеров с жизненно необходимыми грузами удалось снизить в 8 раз, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В июне Чекунков сообщал РИА Новости, что затор из 1,5 тысячи контейнеров, которые идут с задержкой по железной дороге на Дальний Восток, за несколько месяцев удалось в ручном режиме сократить вдвое - до 700 контейнеров.
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"Задержки были – с начала года мы получали обращения глав регионов. Минвостокразвития совместно с РЖД и регионами сформирован оперативный штаб, который за полгода работы смог в восемь раз снизить количество проблемных контейнеров и цистерн с грузами, которые были отмечены регионами как важные либо жизненно необходимые. По ряду грузов еще сохраняется отставание от графика перевозок, но мы уже не оцениваем его как критическое", - сказал Чекунков.
Он добавил, что для достижения пропускной способности Восточного полигона до 270 миллионов тонн к 2032 году будет идти модернизация магистрали без остановки движения.
"Мы находимся в очень тесном контакте со всей отраслью и активно поддерживаем технологические инновационные решения. Видим, что есть еще ресурс эффективности. Например, сейчас уже распространена практика использования полувагонов, которые везут экспортный уголь, для транспортировки контейнеров в тех же вагонах в обратном направлении. Для этого требуются незначительные технические манипуляции, которые в результате дают существенную оптимизацию", - рассказал министр, отметив скоординированную работу с министерством транспорта, РЖД и с бизнесом для решения проблем.
РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн.
РЖД сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений.
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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ЭкономикаДальний ВостокАлексей ЧекунковРЖД
 
 
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