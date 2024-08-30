https://ria.ru/20240830/minvostokrazvitiya-1969366406.html

Минвостокразвития оценило ситуацию на Восточном полигоне железных дорог

Минвостокразвития оценило ситуацию на Восточном полигоне железных дорог - РИА Новости, 30.08.2024

Минвостокразвития оценило ситуацию на Восточном полигоне железных дорог

Отставание от графика перевозок на Восточном полигоне железных дорог сохраняется, но не оценивается как критическое – количество задерживающихся там контейнеров РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T04:12

2024-08-30T04:12

2024-08-30T04:12

экономика

дальний восток

алексей чекунков

ржд

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Отставание от графика перевозок на Восточном полигоне железных дорог сохраняется, но не оценивается как критическое – количество задерживающихся там контейнеров с жизненно необходимыми грузами удалось снизить в 8 раз, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В июне Чекунков сообщал РИА Новости, что затор из 1,5 тысячи контейнеров, которые идут с задержкой по железной дороге на Дальний Восток, за несколько месяцев удалось в ручном режиме сократить вдвое - до 700 контейнеров. "Задержки были – с начала года мы получали обращения глав регионов. Минвостокразвития совместно с РЖД и регионами сформирован оперативный штаб, который за полгода работы смог в восемь раз снизить количество проблемных контейнеров и цистерн с грузами, которые были отмечены регионами как важные либо жизненно необходимые. По ряду грузов еще сохраняется отставание от графика перевозок, но мы уже не оцениваем его как критическое", - сказал Чекунков. Он добавил, что для достижения пропускной способности Восточного полигона до 270 миллионов тонн к 2032 году будет идти модернизация магистрали без остановки движения. "Мы находимся в очень тесном контакте со всей отраслью и активно поддерживаем технологические инновационные решения. Видим, что есть еще ресурс эффективности. Например, сейчас уже распространена практика использования полувагонов, которые везут экспортный уголь, для транспортировки контейнеров в тех же вагонах в обратном направлении. Для этого требуются незначительные технические манипуляции, которые в результате дают существенную оптимизацию", - рассказал министр, отметив скоординированную работу с министерством транспорта, РЖД и с бизнесом для решения проблем. РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн. РЖД сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений.

https://ria.ru/20240709/rzhd-1958387504.html

https://ria.ru/20240708/bam-1957637323.html

дальний восток

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экономика, дальний восток, алексей чекунков, ржд