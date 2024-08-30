ВС России освободили Новожеланное в ДНР
Минобороны: группировка "Центр" освободила Новожеланное в ДНР
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска освободили село Новожеланное, которое находится в Донецкой Народной Республике, в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), следует из сводки Минобороны о ходе специальной военной операции за минувшую неделю.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Новожеланное в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Новожеланное в ДНР
Новожеланное находится в семи километрах к юго-западу от Прогресса. Этот населенный пункт — часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.
Об освобождении Орловки сообщали 27 августа, Камышевки — 28-го, Николаевки — 29-го.
© ИнфографикаОсвобожденное село Константиновка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Константиновка в ДНР
Также в сводке говорится об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение уже много месяцев обороняющейся угледарской группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
© ИнфографикаОсвобожденное село Синьковка в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Синьковка в Харьковской области
Западная группировка войск освободила Синьковку в Харьковской области.
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