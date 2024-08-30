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ВС России освободили Новожеланное в ДНР - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 30.08.2024 (обновлено: 16:15 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/minoborony-1969505835.html
ВС России освободили Новожеланное в ДНР
ВС России освободили Новожеланное в ДНР - РИА Новости, 30.08.2024
ВС России освободили Новожеланное в ДНР
Российские войска освободили село Новожеланное, которое находится в Донецкой Народной Республике, в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:10
2024-08-30T16:15
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска освободили село Новожеланное, которое находится в Донецкой Народной Республике, в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), следует из сводки Минобороны о ходе специальной военной операции за минувшую неделю."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное", — отметили в ведомстве.Об освобождении Орловки сообщали 27 августа, Камышевки — 28-го, Николаевки — 29-го.Также в сводке говорится об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение уже много месяцев обороняющейся угледарской группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.Западная группировка войск освободила Синьковку в Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Новожеланное в ДНР

Минобороны: группировка "Центр" освободила Новожеланное в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска освободили село Новожеланное, которое находится в Донецкой Народной Республике, в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), следует из сводки Минобороны о ходе специальной военной операции за минувшую неделю.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Новожеланное в ДНР
Освобожденное село Новожеланное в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Новожеланное в ДНР

Новожеланное находится в семи километрах к юго-западу от Прогресса. Этот населенный пункт — часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.

Об освобождении Орловки сообщали 27 августа, Камышевки — 28-го, Николаевки — 29-го.
© ИнфографикаОсвобожденное село Константиновка в ДНР
Освобожденное село Константиновка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Константиновка в ДНР
Также в сводке говорится об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение уже много месяцев обороняющейся угледарской группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
© ИнфографикаОсвобожденное село Синьковка в Харьковской области
Освобожденное село Синьковка в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Синьковка в Харьковской области
Западная группировка войск освободила Синьковку в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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