https://ria.ru/20240830/minoborony-1969505835.html

ВС России освободили Новожеланное в ДНР

ВС России освободили Новожеланное в ДНР - РИА Новости, 30.08.2024

ВС России освободили Новожеланное в ДНР

Российские войска освободили село Новожеланное, которое находится в Донецкой Народной Республике, в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:10

2024-08-30T15:10

2024-08-30T16:15

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска освободили село Новожеланное, которое находится в Донецкой Народной Республике, в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), следует из сводки Минобороны о ходе специальной военной операции за минувшую неделю."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное", — отметили в ведомстве.Об освобождении Орловки сообщали 27 августа, Камышевки — 28-го, Николаевки — 29-го.Также в сводке говорится об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение уже много месяцев обороняющейся угледарской группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.Западная группировка войск освободила Синьковку в Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)