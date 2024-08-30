https://ria.ru/20240830/miigaik-1969363366.html
МИИГАиК провел дизайн-сессию по применению ИИ в различных отраслях
МИИГАиК провел дизайн-сессию по применению ИИ в различных отраслях - РИА Новости, 30.08.2024
МИИГАиК провел дизайн-сессию по применению ИИ в различных отраслях
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) стал первым высшим учебным заведением в России, где при поддержке команды Sber AI, ФГАНУ РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T03:16
2024-08-30T03:16
2024-08-30T15:40
наука
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московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
наука
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) стал первым высшим учебным заведением в России, где при поддержке команды Sber AI, ФГАНУ "Социоцентр" и платформы "Факультетус" прошла дизайн-сессия по разработке сценариев применения технологии искусственного интеллекта в различных отраслях, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "МИИГАиК стал первым университетом, где проводится дизайн-сессия, посвященная разработке сценариев применения ИИ в различных отраслях. Команда Sber AI планирует проведение таких дизайн-сессий в ведущих университетах с целью выявления потенциальных академических команд и технологических ИИ-решений для ключевых направлений экономики", - говорится в сообщении. На дизайн-сессии преподаватели и научные сотрудники университета рассказали, как они применяют технологические решения с использованием искусственного интеллекта в образовательной деятельности и исследованиях. В пресс-службе напомнили, что в 2024 году была актуализирована Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, согласно которой ожидаемый эффект от его внедрения в российскую экономику должен составить 6% ВВП. В то же время одним из ключевых барьеров для применения искусственного интеллекта в отраслях является отсутствие "квалифицированного заказчика", отметили в МИИГАиК. Это означает, что специалисты не представляют возможности, которые дает искусственный интеллект, как он может повышать качество работы и способствовать развитию организаций. Управляющий директор Sber AI Андрей Очеретный отметил, что сейчас критически важно интенсифицировать разработку и внедрение решений ИИ в индустриях. Именно университеты, находящиеся близко к ним, могут исследовать и сформулировать прикладные сценарии применения технологий искусственного интеллекта, отметил он. "Важно сформировать в университетах команды амбассадоров искусственного интеллекта и исследователей сценариев внедрения, что обеспечит фундамент развития как для индустрий, так и разработчиков – на эту задачу направлены дизайн-сессии", - приводит слова Очеретного пресс-служба. В МИИГАиК назвали своей сферой компетенций комплексную работу с пространственными данными, разработку и совершенствование сквозных технологий в области пространственных данных, фундаментальные научные исследования в области наук о Земле. Университет также выступает провайдером образовательного контента в сфере пространственных данных и геоинформационных технологий, уточнили в пресс-службе. "Университеты являются местом генерации, хранения и передачи новых знаний. Мы агрегируем специалистов, работающих с пространственными данными, для трансляции передовых технологий в образовательный, исследовательский процессы. В МИИГАиК в рамках научно-инновационной политики, реализуемой в рамках программы "Приоритет 2030", сформированы перспективные направления для поисковых исследований, которые позволят использовать ИИ на основе пространственных данных во многих отраслях: от управления городами до исследования внеземных территорий", - отметил исполняющий обязанности проректора МИИГАиК Сергей Шестаков.
https://ria.ru/20240826/kitaj-1968592556.html
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технологии, россия, земля, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), наука
Наука, Технологии, Россия, Земля, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Наука
МИИГАиК провел дизайн-сессию по применению ИИ в различных отраслях
МИИГАиК стал первым университетом в России, где готовят сценаристов ИИ
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) стал первым высшим учебным заведением в России, где при поддержке команды Sber AI, ФГАНУ "Социоцентр" и платформы "Факультетус" прошла дизайн-сессия по разработке сценариев применения технологии искусственного интеллекта в различных отраслях, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
"МИИГАиК стал первым университетом, где проводится дизайн-сессия, посвященная разработке сценариев применения ИИ в различных отраслях. Команда Sber AI планирует проведение таких дизайн-сессий в ведущих университетах с целью выявления потенциальных академических команд и технологических ИИ-решений для ключевых направлений экономики", - говорится в сообщении.
На дизайн-сессии преподаватели и научные сотрудники университета рассказали, как они применяют технологические решения с использованием искусственного интеллекта в образовательной деятельности и исследованиях.
В пресс-службе напомнили, что в 2024 году была актуализирована Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, согласно которой ожидаемый эффект от его внедрения в российскую экономику должен составить 6% ВВП.
В то же время одним из ключевых барьеров для применения искусственного интеллекта в отраслях является отсутствие "квалифицированного заказчика", отметили в МИИГАиК. Это означает, что специалисты не представляют возможности, которые дает искусственный интеллект, как он может повышать качество работы и способствовать развитию организаций.
Управляющий директор Sber AI Андрей Очеретный отметил, что сейчас критически важно интенсифицировать разработку и внедрение решений ИИ в индустриях. Именно университеты, находящиеся близко к ним, могут исследовать и сформулировать прикладные сценарии применения технологий искусственного интеллекта, отметил он.
"Важно сформировать в университетах команды амбассадоров искусственного интеллекта и исследователей сценариев внедрения, что обеспечит фундамент развития как для индустрий, так и разработчиков – на эту задачу направлены дизайн-сессии", - приводит слова Очеретного пресс-служба.
В МИИГАиК назвали своей сферой компетенций комплексную работу с пространственными данными, разработку и совершенствование сквозных технологий в области пространственных данных, фундаментальные научные исследования в области наук о Земле
. Университет также выступает провайдером образовательного контента в сфере пространственных данных и геоинформационных технологий, уточнили в пресс-службе.
"Университеты являются местом генерации, хранения и передачи новых знаний. Мы агрегируем специалистов, работающих с пространственными данными, для трансляции передовых технологий в образовательный, исследовательский процессы. В МИИГАиК в рамках научно-инновационной политики, реализуемой в рамках программы "Приоритет 2030", сформированы перспективные направления для поисковых исследований, которые позволят использовать ИИ на основе пространственных данных во многих отраслях: от управления городами до исследования внеземных территорий", - отметил исполняющий обязанности проректора МИИГАиК Сергей Шестаков.