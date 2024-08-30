https://ria.ru/20240830/migranty-1969370281.html

В Подмосковье выявили 120 нелегальных мигрантов

В Подмосковье выявили 120 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 30.08.2024

В Подмосковье выявили 120 нелегальных мигрантов

Полиция при поддержке Росгвардии выявила 120 нелегальных мигрантов в подмосковном Пушкино, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:25

2024-08-30T05:25

2024-08-30T11:47

россия

пушкино

африка

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

снг

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полиция при поддержке Росгвардии выявила 120 нелегальных мигрантов в подмосковном Пушкино, сообщается на сайте "МВД Медиа". "Нелегальных мигрантов выявили среди работников торгового склада, где трудились уроженцы из стран СНГ и Африки. В отношении 120 иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, из них 19 мигрантов также привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России и один за уклонение от исполнения административного наказания", — говорится в сообщении. Они получили по пять тысяч рублей штрафа с последующим выдворением из страны. Кроме того, 31 нелегала поместили в спецучреждение до исполнения решения суда.В мае спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин рассказал, что, по оценке МВД на ноябрь 2023 года, в России находится около 650 тысяч нелегальных мигрантов.

https://ria.ru/20240829/migrant-1969324305.html

https://ria.ru/20240829/konflikt-1969334446.html

россия

пушкино

африка

московская область (подмосковье)

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россия, пушкино, африка, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), снг, московская область (подмосковье), происшествия