https://ria.ru/20240830/metro-1969566628.html

В Москве открылись две цифровые станции метро

В Москве открылись две цифровые станции метро - РИА Новости, 31.08.2024

В Москве открылись две цифровые станции метро

Первые две цифровые станции Московского транспорта открыли на "Марьиной Роще" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и в терминале №1 Московского городского... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-30T18:11

2024-08-30T18:11

2024-08-31T00:09

общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первые две цифровые станции Московского транспорта открыли на "Марьиной Роще" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и в терминале №1 Московского городского вокзала (МГВ) Нижегородская, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. "Открыли две цифровые станции Московского транспорта — на "Марьиной Роще" БКЛ и в терминале №1 МГВ Нижегородская", — написал Собянин. Как отметил градоначальник, цифровую навигацию для этих станций загружают менее чем за минуту.Благодаря этому пассажиры быстро получают всю необходимую информацию об изменениях в работе метрополитена, резюмировал Собянин.

https://ria.ru/20240620/metro-1954204644.html

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общество, сергей собянин, москва