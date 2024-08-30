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В Москве открылись две цифровые станции метро - РИА Новости, 31.08.2024
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18:11 30.08.2024 (обновлено: 00:09 31.08.2024)
https://ria.ru/20240830/metro-1969566628.html
В Москве открылись две цифровые станции метро
В Москве открылись две цифровые станции метро - РИА Новости, 31.08.2024
В Москве открылись две цифровые станции метро
Первые две цифровые станции Московского транспорта открыли на "Марьиной Роще" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и в терминале №1 Московского городского... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-30T18:11
2024-08-31T00:09
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первые две цифровые станции Московского транспорта открыли на "Марьиной Роще" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и в терминале №1 Московского городского вокзала (МГВ) Нижегородская, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. "Открыли две цифровые станции Московского транспорта — на "Марьиной Роще" БКЛ и в терминале №1 МГВ Нижегородская", — написал Собянин. Как отметил градоначальник, цифровую навигацию для этих станций загружают менее чем за минуту.Благодаря этому пассажиры быстро получают всю необходимую информацию об изменениях в работе метрополитена, резюмировал Собянин.
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общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
В Москве открылись две цифровые станции метро

Собянин: в Москве открылись две первые цифровые станции метро

© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramОткрытие цифровой станции Московского транспорта
Открытие цифровой станции Московского транспорта - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Открытие цифровой станции Московского транспорта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первые две цифровые станции Московского транспорта открыли на "Марьиной Роще" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и в терминале №1 Московского городского вокзала (МГВ) Нижегородская, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram.
"Открыли две цифровые станции Московского транспорта — на "Марьиной Роще" БКЛ и в терминале №1 МГВ Нижегородская", — написал Собянин.
Как отметил градоначальник, цифровую навигацию для этих станций загружают менее чем за минуту.
Благодаря этому пассажиры быстро получают всю необходимую информацию об изменениях в работе метрополитена, резюмировал Собянин.
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