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Экс-глава Нового Уренгоя захотел отправиться на СВО - РИА Новости, 30.08.2024
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03:20 30.08.2024 (обновлено: 03:31 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/mer-1969363684.html
Экс-глава Нового Уренгоя захотел отправиться на СВО
Экс-глава Нового Уренгоя захотел отправиться на СВО - РИА Новости, 30.08.2024
Экс-глава Нового Уренгоя захотел отправиться на СВО
Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиняемый в получении крупной взятки, заявил в суде в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении ему... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T03:20
2024-08-30T03:31
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиняемый в получении крупной взятки, заявил в суде в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении ему ареста, что хочет отправиться на СВО. "С учетом своей активной гражданской позиции &lt;...&gt; понимаю, что следствие может продлиться месяцы, может быть и годы… я просил бы следствие согласовать со мной заключение контракта для отправки меня в зону специальной военной операции", — сказал Воронов. Он добавил, что владеет многими видами оружия, рукопашным боем, и что у него отличное здоровье. Воронов заверил суд, что его просьба не является желанием уйти от ответственности по уголовному делу. Обвиняемый пояснил, что у него с самого начала СВО было желание попасть туда, но из-за рабочей деятельности это ему реализовать не удалось. В четверг Басманный райсуд подлил арест обвиняемому до первого декабря. По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки. Воронов 28 июня объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что Воронов задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
https://ria.ru/20240703/arest-1957218049.html
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происшествия, новый уренгой, москва, россия
Происшествия, Новый Уренгой, Москва, Россия
Экс-глава Нового Уренгоя захотел отправиться на СВО

Экс-мэр Нового Уренгоя, обвиняемый во взяточничестве, захотел отправиться на СВО

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАндрей Воронов в суде
Андрей Воронов в суде - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Андрей Воронов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиняемый в получении крупной взятки, заявил в суде в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении ему ареста, что хочет отправиться на СВО.
"С учетом своей активной гражданской позиции <...> понимаю, что следствие может продлиться месяцы, может быть и годы… я просил бы следствие согласовать со мной заключение контракта для отправки меня в зону специальной военной операции", — сказал Воронов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Суд арестовал трех фигурантов дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова
3 июля, 20:12
Он добавил, что владеет многими видами оружия, рукопашным боем, и что у него отличное здоровье. Воронов заверил суд, что его просьба не является желанием уйти от ответственности по уголовному делу. Обвиняемый пояснил, что у него с самого начала СВО было желание попасть туда, но из-за рабочей деятельности это ему реализовать не удалось.
В четверг Басманный райсуд подлил арест обвиняемому до первого декабря.
По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.
Воронов 28 июня объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что Воронов задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
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Суд приговорил экс-мэра Старого Оскола к тюремному сроку и штрафу
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