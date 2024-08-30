"Российское партнерство за сохранение климата" обновит меморандум
© iStock.com / AndreyPopovЛюди обсуждают договор
© iStock.com / AndreyPopov
Люди обсуждают договор
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. "Российское партнерство за сохранение климата" обновляет меморандум — основной документ, описывающий цели и инструменты добровольного объединения, сообщает оргкомитет организации.
Объединение было создано девять лет назад представителями российского и зарубежного бизнеса с целью экспертного обсуждения вопросов климата, поиска гармоничных решений и продвижения национальных интересов в контексте глобальных климатических вопросов.
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"Важнейшая цель объединения — содействие продвижению климатической повестки в России через системный диалог бизнеса, органов власти, научного сообщества и широкой общественности. С момента появления Партнерства мы видим, как меняется повестка. В России была принята стратегия по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, многие компании реализуют собственные климатические проекты, которые постоянно актуализируются. Обновление ключевого документа — меморандума — это ответ на развитие вопросов климатической повестки в целом, приведение его в соответствии с текущим контекстом", — приводятся в сообщении слова председателя оргкомитета организации Ольги Санаровой.
С июля 2024 года Ольга Санарова от компании "Эн+" вошла в управляющий совет Национальной сети Глобального договора (ГД) ООН в России, что поможет в совместном поиске объединениями оптимального ответа на климатические вызовы.
В основе деятельности участников ГД ООН лежит концепция устойчивого развития, объединяющая три основных направления: экономическое, социальное и экологическое. Кооперация партнерства и Глобального договора поможет продвижению национальных интересов в сфере климатической повестки на международном уровне, поиске оптимальных вариантов ответа на климатические вызовы, отметили в оргкомитете. Там напомнили, что под эгидой климатического партнерства на регулярной основе проводятся мероприятия, в том числе образовательного характера, где рассматриваются практические аспекты климатического регулирования и стимулирования компаний к снижению углеродного следа. На данный момент в объединении состоит больше 40 компаний, включая, в частности, "РусГидро", Альфа-банк, Сбер, "Татнефть", "Алроса", ВТБ, "Ингосстрах", ВШЭ, холдинг Эн+, основанный Олегом Дерипаской.