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Спасенный в ЛНР медведь осваивает новый вольер в Московском зоопарке
Спасенный в ЛНР медведь осваивает новый вольер в Московском зоопарке - РИА Новости, 30.08.2024
Спасенный в ЛНР медведь осваивает новый вольер в Московском зоопарке
Спасенный в ЛНР бурый медведь Гром начал осваивать новый вольер в Московском зоопарке, он пока боится ходить по ступеням, сообщила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:45
2024-08-30T11:45
2024-08-30T11:45
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кременная
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Спасенный в ЛНР бурый медведь Гром начал осваивать новый вольер в Московском зоопарке, он пока боится ходить по ступеням, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова. "Гром осваивает новый вольер, по ступенькам боится ходить, завлекаем на яблочки. Ничего, все получится у Грома. Гром - наш герой", - написала она. Ранее животное почти два года жило в центре воспроизводства редких видов животных. В октябре 2022 года сотрудники Московского зоопарка вывезли Грома из города Кременная в ЛНР. Он жил 10 лет на пивном заводе, где о нем заботились местные работники. Сообщалось, что в последние месяцы пребывания там Гром испытывал стресс из-за громких звуков взрывов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Спасенный в ЛНР медведь в Московском зоопарке
Спасенный в ЛНР медведь в Московском зоопарке
2024-08-30T11:45
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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луганская народная республика, кременная, светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Луганская Народная Республика, Кременная, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
Спасенный в ЛНР медведь осваивает новый вольер в Московском зоопарке
Акулова: спасенный в ЛНР медведь Гром осваивает вольер в Московском зоопарке