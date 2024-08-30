https://ria.ru/20240830/medved-1969419976.html

Спасенный в ЛНР медведь осваивает новый вольер в Московском зоопарке

Спасенный в ЛНР медведь осваивает новый вольер в Московском зоопарке - РИА Новости, 30.08.2024

Спасенный в ЛНР медведь осваивает новый вольер в Московском зоопарке

Спасенный в ЛНР бурый медведь Гром начал осваивать новый вольер в Московском зоопарке, он пока боится ходить по ступеням, сообщила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:45

2024-08-30T11:45

2024-08-30T11:45

хорошие новости

луганская народная республика

кременная

светлана акулова

московский зоопарк

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969418240_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fccf3f607a3a49ddf37053bdc144fa29.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Спасенный в ЛНР бурый медведь Гром начал осваивать новый вольер в Московском зоопарке, он пока боится ходить по ступеням, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова. "Гром осваивает новый вольер, по ступенькам боится ходить, завлекаем на яблочки. Ничего, все получится у Грома. Гром - наш герой", - написала она. Ранее животное почти два года жило в центре воспроизводства редких видов животных. В октябре 2022 года сотрудники Московского зоопарка вывезли Грома из города Кременная в ЛНР. Он жил 10 лет на пивном заводе, где о нем заботились местные работники. Сообщалось, что в последние месяцы пребывания там Гром испытывал стресс из-за громких звуков взрывов.

https://ria.ru/20240830/donbass-1969384805.html

луганская народная республика

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасенный в ЛНР медведь в Московском зоопарке Спасенный в ЛНР медведь в Московском зоопарке 2024-08-30T11:45 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, кременная, светлана акулова, московский зоопарк, общество