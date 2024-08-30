В СНТ под Иркутском незаконно подключили более 200 майнинговых машин
СК завел дело из-за незаконного подключения 238 машин для майнинга под Иркутском
© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 30 авг - РИА Новости. В СНТ "Ангарский берег" под Иркутском жители незаконно подключили к электросетям 238 единиц майнингового оборудования, заведено уголовное дело о мошенничестве, сообщило СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале.
"Жители СНТ "Ангарский берег" в Иркутском районе разместили 238 единиц цифрового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население Иркутского района. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Иркутской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оплата за использование электричества производилась майнерами по льготному тарифу. Ущерб оценивается в 68 миллионов рублей.
Также в Иркутской области продолжается расследование ранее возбужденных уголовных дел по факту незаконного потребления электроэнергии в дачных некоммерческих товариществах "Уютное" и "Молодежное" Иркутского района.
В рамках расследования уголовных дел о незаконном майнинге в региональном СК создана следственная группа, проведены обыски, изъято около 1,5 тысячи единиц майнингового оборудования, допрошены свидетели.
В начале августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором попросил ввести запрет на добычу криптовалюты на юге Приангарья из-за энергодефицита.
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