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В СНТ под Иркутском незаконно подключили более 200 майнинговых машин - РИА Новости, 30.08.2024
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16:58 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/mayning-1969546728.html
В СНТ под Иркутском незаконно подключили более 200 майнинговых машин
В СНТ под Иркутском незаконно подключили более 200 майнинговых машин - РИА Новости, 30.08.2024
В СНТ под Иркутском незаконно подключили более 200 майнинговых машин
В СНТ "Ангарский берег" под Иркутском жители незаконно подключили к электросетям 238 единиц майнингового оборудования, заведено уголовное дело о мошенничестве,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:58
2024-08-30T16:58
происшествия
россия
иркутская область
иркутский район
следственный комитет россии (ск рф)
майнинг
криптовалюта
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ИРКУТСК, 30 авг - РИА Новости. В СНТ "Ангарский берег" под Иркутском жители незаконно подключили к электросетям 238 единиц майнингового оборудования, заведено уголовное дело о мошенничестве, сообщило СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. "Жители СНТ "Ангарский берег" в Иркутском районе разместили 238 единиц цифрового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население Иркутского района. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Иркутской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Отмечается, что оплата за использование электричества производилась майнерами по льготному тарифу. Ущерб оценивается в 68 миллионов рублей. Также в Иркутской области продолжается расследование ранее возбужденных уголовных дел по факту незаконного потребления электроэнергии в дачных некоммерческих товариществах "Уютное" и "Молодежное" Иркутского района. В рамках расследования уголовных дел о незаконном майнинге в региональном СК создана следственная группа, проведены обыски, изъято около 1,5 тысячи единиц майнингового оборудования, допрошены свидетели. В начале августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором попросил ввести запрет на добычу криптовалюты на юге Приангарья из-за энергодефицита.
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происшествия, россия, иркутская область, иркутский район, следственный комитет россии (ск рф), майнинг, криптовалюта
Происшествия, Россия, Иркутская область, Иркутский район, Следственный комитет России (СК РФ), майнинг, Криптовалюта
В СНТ под Иркутском незаконно подключили более 200 майнинговых машин

СК завел дело из-за незаконного подключения 238 машин для майнинга под Иркутском

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области. Архивное фото
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ИРКУТСК, 30 авг - РИА Новости. В СНТ "Ангарский берег" под Иркутском жители незаконно подключили к электросетям 238 единиц майнингового оборудования, заведено уголовное дело о мошенничестве, сообщило СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале.
"Жители СНТ "Ангарский берег" в Иркутском районе разместили 238 единиц цифрового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население Иркутского района. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Иркутской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что оплата за использование электричества производилась майнерами по льготному тарифу. Ущерб оценивается в 68 миллионов рублей.
Также в Иркутской области продолжается расследование ранее возбужденных уголовных дел по факту незаконного потребления электроэнергии в дачных некоммерческих товариществах "Уютное" и "Молодежное" Иркутского района.
В рамках расследования уголовных дел о незаконном майнинге в региональном СК создана следственная группа, проведены обыски, изъято около 1,5 тысячи единиц майнингового оборудования, допрошены свидетели.
В начале августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором попросил ввести запрет на добычу криптовалюты на юге Приангарья из-за энергодефицита.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьИркутский районСледственный комитет России (СК РФ)майнингКриптовалюта
 
 
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