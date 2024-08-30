https://ria.ru/20240830/mayning-1969546728.html

В СНТ под Иркутском незаконно подключили более 200 майнинговых машин

В СНТ под Иркутском незаконно подключили более 200 майнинговых машин - РИА Новости, 30.08.2024

В СНТ под Иркутском незаконно подключили более 200 майнинговых машин

В СНТ "Ангарский берег" под Иркутском жители незаконно подключили к электросетям 238 единиц майнингового оборудования, заведено уголовное дело о мошенничестве,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:58

2024-08-30T16:58

2024-08-30T16:58

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иркутская область

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ИРКУТСК, 30 авг - РИА Новости. В СНТ "Ангарский берег" под Иркутском жители незаконно подключили к электросетям 238 единиц майнингового оборудования, заведено уголовное дело о мошенничестве, сообщило СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. "Жители СНТ "Ангарский берег" в Иркутском районе разместили 238 единиц цифрового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население Иркутского района. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Иркутской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Отмечается, что оплата за использование электричества производилась майнерами по льготному тарифу. Ущерб оценивается в 68 миллионов рублей. Также в Иркутской области продолжается расследование ранее возбужденных уголовных дел по факту незаконного потребления электроэнергии в дачных некоммерческих товариществах "Уютное" и "Молодежное" Иркутского района. В рамках расследования уголовных дел о незаконном майнинге в региональном СК создана следственная группа, проведены обыски, изъято около 1,5 тысячи единиц майнингового оборудования, допрошены свидетели. В начале августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором попросил ввести запрет на добычу криптовалюты на юге Приангарья из-за энергодефицита.

https://ria.ru/20240719/irkutsk-1960739234.html

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происшествия, россия, иркутская область, иркутский район, следственный комитет россии (ск рф), майнинг, криптовалюта