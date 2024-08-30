https://ria.ru/20240830/mashiny-1969369593.html

"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА

"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА - РИА Новости, 30.08.2024

"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА

"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в российские войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:15

2024-08-30T05:15

2024-08-30T11:45

специальная военная операция на украине

безопасность

высокоточные комплексы

ростех

бмп-3

бмд-4м

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в российские войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные дополнительной защитой от дронов и устройствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов". "В рамках выполнения государственного оборонного заказа АО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") направил заказчику боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4М. Все машины оснащены комплектами дополнительной защиты, обеспечивающими прикрытие машин от атак БПЛА с воздуха, а также бортовой проекции от кумулятивных боеприпасов. Также техника получила устройства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. Как отметили в холдинге, дополнительная защита поставляется в комплекте с машинами и монтируется в подразделениях, что позволяет оперативно транспортировать технику на стандартных грузовых платформах. Кроме того, вместе с новыми боевыми машинами экипажи БМП-3 в этот раз получат письма от заводчан и их детей, в которых те желают военнослужащим поскорей вернуться домой с победой. Письма также написали сотрудницы предприятия - матери бойцов СВО. За семь месяцев 2024 года объем поставок боевых машин в 1,5 раза превысил весь объем 2022 года. В текущем году в рамках поставленных задач "Курганмашзавод" выполняет дополнительные обязательства по поставке БМП-3 сверх объемов, предусмотренных графиком, добавили в "Высокоточных комплексах".

https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html

https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3, бмд-4м, вооруженные силы рф