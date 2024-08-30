https://ria.ru/20240830/mashiny-1969369593.html
"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА
"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА - РИА Новости, 30.08.2024
"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА
"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в российские войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:15
2024-08-30T05:15
2024-08-30T11:45
специальная военная операция на украине
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
бмп-3
бмд-4м
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969419650_0:0:819:460_1920x0_80_0_0_4669eb6d8ce7a8917a0a69dc69631c81.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в российские войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные дополнительной защитой от дронов и устройствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов". "В рамках выполнения государственного оборонного заказа АО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") направил заказчику боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4М. Все машины оснащены комплектами дополнительной защиты, обеспечивающими прикрытие машин от атак БПЛА с воздуха, а также бортовой проекции от кумулятивных боеприпасов. Также техника получила устройства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. Как отметили в холдинге, дополнительная защита поставляется в комплекте с машинами и монтируется в подразделениях, что позволяет оперативно транспортировать технику на стандартных грузовых платформах. Кроме того, вместе с новыми боевыми машинами экипажи БМП-3 в этот раз получат письма от заводчан и их детей, в которых те желают военнослужащим поскорей вернуться домой с победой. Письма также написали сотрудницы предприятия - матери бойцов СВО. За семь месяцев 2024 года объем поставок боевых машин в 1,5 раза превысил весь объем 2022 года. В текущем году в рамках поставленных задач "Курганмашзавод" выполняет дополнительные обязательства по поставке БМП-3 сверх объемов, предусмотренных графиком, добавили в "Высокоточных комплексах".
https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html
https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969419650_0:0:613:460_1920x0_80_0_0_8506e4db0b0c7d8ee495bc6e116221d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3, бмд-4м, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, БМП-3, БМД-4М, Вооруженные силы РФ
"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА
"Курганмашзавод" отправил в войска БМП-3 и БМД-4М, оснащенные допзащитой от БПЛА
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в российские войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные дополнительной защитой от дронов и устройствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов".
"В рамках выполнения государственного оборонного заказа АО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") направил заказчику боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4М. Все машины оснащены комплектами дополнительной защиты, обеспечивающими прикрытие машин от атак БПЛА с воздуха, а также бортовой проекции от кумулятивных боеприпасов. Также техника получила устройства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Как отметили в холдинге, дополнительная защита поставляется в комплекте с машинами и монтируется в подразделениях, что позволяет оперативно транспортировать технику на стандартных грузовых платформах.
Кроме того, вместе с новыми боевыми машинами экипажи БМП-3 в этот раз получат письма от заводчан и их детей, в которых те желают военнослужащим поскорей вернуться домой с победой. Письма также написали сотрудницы предприятия - матери бойцов СВО.
За семь месяцев 2024 года объем поставок боевых машин в 1,5 раза превысил весь объем 2022 года. В текущем году в рамках поставленных задач "Курганмашзавод" выполняет дополнительные обязательства по поставке БМП-3 сверх объемов, предусмотренных графиком, добавили в "Высокоточных комплексах".