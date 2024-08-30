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"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 30.08.2024 (обновлено: 11:45 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/mashiny-1969369593.html
"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА
"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА - РИА Новости, 30.08.2024
"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА
"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в российские войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:15
2024-08-30T11:45
специальная военная операция на украине
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
бмп-3
бмд-4м
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в российские войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные дополнительной защитой от дронов и устройствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов". "В рамках выполнения государственного оборонного заказа АО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") направил заказчику боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4М. Все машины оснащены комплектами дополнительной защиты, обеспечивающими прикрытие машин от атак БПЛА с воздуха, а также бортовой проекции от кумулятивных боеприпасов. Также техника получила устройства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. Как отметили в холдинге, дополнительная защита поставляется в комплекте с машинами и монтируется в подразделениях, что позволяет оперативно транспортировать технику на стандартных грузовых платформах. Кроме того, вместе с новыми боевыми машинами экипажи БМП-3 в этот раз получат письма от заводчан и их детей, в которых те желают военнослужащим поскорей вернуться домой с победой. Письма также написали сотрудницы предприятия - матери бойцов СВО. За семь месяцев 2024 года объем поставок боевых машин в 1,5 раза превысил весь объем 2022 года. В текущем году в рамках поставленных задач "Курганмашзавод" выполняет дополнительные обязательства по поставке БМП-3 сверх объемов, предусмотренных графиком, добавили в "Высокоточных комплексах".
https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html
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безопасность, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3, бмд-4м, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, БМП-3, БМД-4М, Вооруженные силы РФ
"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА

"Курганмашзавод" отправил в войска БМП-3 и БМД-4М, оснащенные допзащитой от БПЛА

© Высокоточка/Telegram"Курганмашзавод" отправил в российские войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные дополнительной защитой от дронов
Курганмашзавод отправил в российские войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные дополнительной защитой от дронов - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Высокоточка/Telegram
"Курганмашзавод" отправил в российские войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные дополнительной защитой от дронов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в российские войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные дополнительной защитой от дронов и устройствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов".
"В рамках выполнения государственного оборонного заказа АО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") направил заказчику боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4М. Все машины оснащены комплектами дополнительной защиты, обеспечивающими прикрытие машин от атак БПЛА с воздуха, а также бортовой проекции от кумулятивных боеприпасов. Также техника получила устройства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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Как отметили в холдинге, дополнительная защита поставляется в комплекте с машинами и монтируется в подразделениях, что позволяет оперативно транспортировать технику на стандартных грузовых платформах.
Кроме того, вместе с новыми боевыми машинами экипажи БМП-3 в этот раз получат письма от заводчан и их детей, в которых те желают военнослужащим поскорей вернуться домой с победой. Письма также написали сотрудницы предприятия - матери бойцов СВО.
За семь месяцев 2024 года объем поставок боевых машин в 1,5 раза превысил весь объем 2022 года. В текущем году в рамках поставленных задач "Курганмашзавод" выполняет дополнительные обязательства по поставке БМП-3 сверх объемов, предусмотренных графиком, добавили в "Высокоточных комплексах".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВысокоточные комплексыРостехБМП-3БМД-4МВооруженные силы РФ
 
 
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