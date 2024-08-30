https://ria.ru/20240830/maroderstvo-1969365021.html
В подполье рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области
В подполье рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.08.2024
В подполье рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области ворвались в дом местного мирного жителя, избили его, отобрали автомобиль, бытовую технику и личные вещи, и скрылись,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T03:48
2024-08-30T03:48
2024-08-30T03:48
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
херсон
киев
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные в Харьковской области ворвались в дом местного мирного жителя, избили его, отобрали автомобиль, бытовую технику и личные вещи, и скрылись, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона. "Украинские военные заметили, что во дворе частного дома есть автомобиль, присматривались и наблюдали за домом около 3 дней, затем ворвались в него, избили хозяина и забрали машину, и не только её: бытовую технику, одежду, детские игрушки и какие-то еще вещи. Сделали все это солдаты ВСУ, якобы защищающие Харьковскую область", - сказал участник сопротивления. Подполье передало в распоряжение агентства видео, запечатлевшее, как украинский военный грузит вещи, включая детские игрушки, в гражданский внедорожник и уезжает. Сопротивление сообщает, что это далеко не первый подобный случай, и что мародерство широко практикуется украинскими военными и иностранными наемниками на контролируемых Киевом территориях. Власти, как правило, никак не реагируют на сообщения граждан о подобных актах грабежа.
https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html
харьковская область
херсон
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, херсон, киев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Херсон, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
В подполье рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области
Подполье: в Харьковской области военные ВСУ избили мирного жителя и забрали вещи