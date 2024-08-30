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В подполье рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:48 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/maroderstvo-1969365021.html
В подполье рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области
В подполье рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.08.2024
В подполье рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области ворвались в дом местного мирного жителя, избили его, отобрали автомобиль, бытовую технику и личные вещи, и скрылись,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T03:48
2024-08-30T03:48
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
херсон
киев
вооруженные силы украины
украина
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ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные в Харьковской области ворвались в дом местного мирного жителя, избили его, отобрали автомобиль, бытовую технику и личные вещи, и скрылись, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона. "Украинские военные заметили, что во дворе частного дома есть автомобиль, присматривались и наблюдали за домом около 3 дней, затем ворвались в него, избили хозяина и забрали машину, и не только её: бытовую технику, одежду, детские игрушки и какие-то еще вещи. Сделали все это солдаты ВСУ, якобы защищающие Харьковскую область", - сказал участник сопротивления. Подполье передало в распоряжение агентства видео, запечатлевшее, как украинский военный грузит вещи, включая детские игрушки, в гражданский внедорожник и уезжает. Сопротивление сообщает, что это далеко не первый подобный случай, и что мародерство широко практикуется украинскими военными и иностранными наемниками на контролируемых Киевом территориях. Власти, как правило, никак не реагируют на сообщения граждан о подобных актах грабежа.
https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, херсон, киев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Херсон, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
В подполье рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области

Подполье: в Харьковской области военные ВСУ избили мирного жителя и забрали вещи

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные в Харьковской области ворвались в дом местного мирного жителя, избили его, отобрали автомобиль, бытовую технику и личные вещи, и скрылись, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона.
"Украинские военные заметили, что во дворе частного дома есть автомобиль, присматривались и наблюдали за домом около 3 дней, затем ворвались в него, избили хозяина и забрали машину, и не только её: бытовую технику, одежду, детские игрушки и какие-то еще вещи. Сделали все это солдаты ВСУ, якобы защищающие Харьковскую область", - сказал участник сопротивления.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Вчера, 01:23
Подполье передало в распоряжение агентства видео, запечатлевшее, как украинский военный грузит вещи, включая детские игрушки, в гражданский внедорожник и уезжает. Сопротивление сообщает, что это далеко не первый подобный случай, и что мародерство широко практикуется украинскими военными и иностранными наемниками на контролируемых Киевом территориях. Власти, как правило, никак не реагируют на сообщения граждан о подобных актах грабежа.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХерсонКиевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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