https://ria.ru/20240830/maroderstvo-1969365021.html

В подполье рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области

В подполье рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.08.2024

В подполье рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области

Украинские военные в Харьковской области ворвались в дом местного мирного жителя, избили его, отобрали автомобиль, бытовую технику и личные вещи, и скрылись,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T03:48

2024-08-30T03:48

2024-08-30T03:48

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ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные в Харьковской области ворвались в дом местного мирного жителя, избили его, отобрали автомобиль, бытовую технику и личные вещи, и скрылись, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона. "Украинские военные заметили, что во дворе частного дома есть автомобиль, присматривались и наблюдали за домом около 3 дней, затем ворвались в него, избили хозяина и забрали машину, и не только её: бытовую технику, одежду, детские игрушки и какие-то еще вещи. Сделали все это солдаты ВСУ, якобы защищающие Харьковскую область", - сказал участник сопротивления. Подполье передало в распоряжение агентства видео, запечатлевшее, как украинский военный грузит вещи, включая детские игрушки, в гражданский внедорожник и уезжает. Сопротивление сообщает, что это далеко не первый подобный случай, и что мародерство широко практикуется украинскими военными и иностранными наемниками на контролируемых Киевом территориях. Власти, как правило, никак не реагируют на сообщения граждан о подобных актах грабежа.

https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html

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херсон

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в мире, харьковская область, херсон, киев, вооруженные силы украины, украина