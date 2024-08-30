https://ria.ru/20240830/makron-1969536977.html
Макрон признал отставание Европы от США и Китая в сфере ИИ
Макрон признал отставание Европы от США и Китая в сфере ИИ - РИА Новости, 30.08.2024
Макрон признал отставание Европы от США и Китая в сфере ИИ
Президент Франции Эммануэль Макрон, признавая отставание Европы от США и Китая в сфере искусственного интеллекта, заявил в пятницу о необходимости формировать... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:24
2024-08-30T16:24
2024-08-30T16:31
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, признавая отставание Европы от США и Китая в сфере искусственного интеллекта, заявил в пятницу о необходимости формировать независимую европейскую модель развития сферы ИИ. "Я думаю, что у Европы, где был создан Ренессанс... и вообще способность ставить человека в общем смысле этого слова в центре всего, есть что сказать и что сделать для искусственного интеллекта, то есть обладать смешанной государственно-частной инновационной моделью, преуспеть в том, чтобы искусственный интеллект служил нашим коллективным целям", - сказал Макрон на конференции по цифровым технологиям в сербском городе Нови-Сад. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. По его словам, Европе нужно формировать модель ИИ, отличную от китайской, которая "полностью управляется правительством", и полностью частной американской, в соответствии с которой "выбор некоторых может сформировать коллективный выбор". Чтобы сократить отставание, инновационная модель должна иметь под собой научную основу, руководствоваться общими стандартами и опираться на "согласованные и открытые" решения, считает французский лидер. "Наш главный риск - зависеть от неевропейских решений и делать их стандартами. В тот момент, когда вы попадаете в эту систему, у вас могут быть все преобразования мира, вы уже не полностью суверенны. Потому что если у вас американские или китайские решения, вы можете принять решение о регулировании... но вы уже не принимаете решения самостоятельно", - добавил президент. Макрон в рамках двухдневного визита прибыл 29 августа в Сербию в ответ на официальный визит своего сербского коллеги Александра Вучича в Париж в апреле.
https://ria.ru/20240829/makron-1969350291.html
https://ria.ru/20240102/ii-1919430661.html
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в мире, технологии, европа, франция, сша, эммануэль макрон, александр вучич, ренессанс
В мире, Технологии, Европа, Франция, США, Эммануэль Макрон, Александр Вучич, Ренессанс
Макрон признал отставание Европы от США и Китая в сфере ИИ
Макрон призвал Европу формировать независимую от США и Китая модель развития ИИ
ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, признавая отставание Европы от США и Китая в сфере искусственного интеллекта, заявил в пятницу о необходимости формировать независимую европейскую модель развития сферы ИИ.
"Я думаю, что у Европы, где был создан Ренессанс...
и вообще способность ставить человека в общем смысле этого слова в центре всего, есть что сказать и что сделать для искусственного интеллекта, то есть обладать смешанной государственно-частной инновационной моделью, преуспеть в том, чтобы искусственный интеллект служил нашим коллективным целям", - сказал Макрон на конференции по цифровым технологиям в сербском городе Нови-Сад. Трансляция велась на странице Елисейского дворца
в соцсети X.
По его словам, Европе нужно формировать модель ИИ, отличную от китайской, которая "полностью управляется правительством", и полностью частной американской, в соответствии с которой "выбор некоторых может сформировать коллективный выбор".
Чтобы сократить отставание, инновационная модель должна иметь под собой научную основу, руководствоваться общими стандартами и опираться на "согласованные и открытые" решения, считает французский лидер.
"Наш главный риск - зависеть от неевропейских решений и делать их стандартами. В тот момент, когда вы попадаете в эту систему, у вас могут быть все преобразования мира, вы уже не полностью суверенны. Потому что если у вас американские или китайские решения, вы можете принять решение о регулировании... но вы уже не принимаете решения самостоятельно", - добавил президент.
Макрон в рамках двухдневного визита прибыл 29 августа в Сербию
в ответ на официальный визит своего сербского коллеги Александра Вучича
в Париж
в апреле.