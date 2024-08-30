https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969571990.html

Грызлов поздравил Лукашенко с юбилеем

Грызлов поздравил Лукашенко с юбилеем - РИА Новости, 30.08.2024

Грызлов поздравил Лукашенко с юбилеем

Посол России в Минске Борис Грызлов направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с 70-летним юбилеем, высказал уверенность, что... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:40

2024-08-30T18:40

2024-08-30T18:41

союзное государство

россия

белоруссия

александр лукашенко

борис грызлов

минск

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МИНСК, 30 авг – РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с 70-летним юбилеем, высказал уверенность, что глава белорусского государства и далее будет развивать союзничество и стратегическое партнерство двух стран. "Под вашим руководством Беларусь стала одной из самых стабильных и активно развивающихся стран на евразийском пространстве, граждане которой трепетно чтят свою уникальную богатую культуру, самобытные традиции и героическое прошлое", - процитировала пресс-служба дипмиссии в своем Telegram-канале поздравительное послание. По словам Грызлова, трудно переоценить личный вклад Лукашенко в строительство Союзного государства Белоруссии и России, в укрепление интеграционных процессов и развитие взаимовыгодного российско-белорусского сотрудничества. "Благодаря скоординированным действиям мы успешно отстаиваем наши общие интересы на международной арене", - отметил российский дипломат. "Убежден, что ваша деятельность во главе государства будет и дальше служить развитию союзничества и стратегического партнёрства, отвечающего подлинным интересам братских народов России и Беларуси", - подчеркнул Грызлов.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, борис грызлов, минск