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Грызлов поздравил Лукашенко с юбилеем - РИА Новости, 30.08.2024
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Союзное государство
 
18:40 30.08.2024 (обновлено: 18:41 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969571990.html
Грызлов поздравил Лукашенко с юбилеем
Грызлов поздравил Лукашенко с юбилеем - РИА Новости, 30.08.2024
Грызлов поздравил Лукашенко с юбилеем
Посол России в Минске Борис Грызлов направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с 70-летним юбилеем, высказал уверенность, что... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:40
2024-08-30T18:41
союзное государство
россия
белоруссия
александр лукашенко
борис грызлов
минск
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МИНСК, 30 авг – РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с 70-летним юбилеем, высказал уверенность, что глава белорусского государства и далее будет развивать союзничество и стратегическое партнерство двух стран. "Под вашим руководством Беларусь стала одной из самых стабильных и активно развивающихся стран на евразийском пространстве, граждане которой трепетно чтят свою уникальную богатую культуру, самобытные традиции и героическое прошлое", - процитировала пресс-служба дипмиссии в своем Telegram-канале поздравительное послание. По словам Грызлова, трудно переоценить личный вклад Лукашенко в строительство Союзного государства Белоруссии и России, в укрепление интеграционных процессов и развитие взаимовыгодного российско-белорусского сотрудничества. "Благодаря скоординированным действиям мы успешно отстаиваем наши общие интересы на международной арене", - отметил российский дипломат. "Убежден, что ваша деятельность во главе государства будет и дальше служить развитию союзничества и стратегического партнёрства, отвечающего подлинным интересам братских народов России и Беларуси", - подчеркнул Грызлов.
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, борис грызлов, минск
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Борис Грызлов, Минск
Грызлов поздравил Лукашенко с юбилеем

Грызлов поздравил Лукашенко с 70-летием

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 30 авг – РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с 70-летним юбилеем, высказал уверенность, что глава белорусского государства и далее будет развивать союзничество и стратегическое партнерство двух стран.
"Под вашим руководством Беларусь стала одной из самых стабильных и активно развивающихся стран на евразийском пространстве, граждане которой трепетно чтят свою уникальную богатую культуру, самобытные традиции и героическое прошлое", - процитировала пресс-служба дипмиссии в своем Telegram-канале поздравительное послание.
По словам Грызлова, трудно переоценить личный вклад Лукашенко в строительство Союзного государства Белоруссии и России, в укрепление интеграционных процессов и развитие взаимовыгодного российско-белорусского сотрудничества. "Благодаря скоординированным действиям мы успешно отстаиваем наши общие интересы на международной арене", - отметил российский дипломат.
"Убежден, что ваша деятельность во главе государства будет и дальше служить развитию союзничества и стратегического партнёрства, отвечающего подлинным интересам братских народов России и Беларуси", - подчеркнул Грызлов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Союзное государствоРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоБорис ГрызловМинск
 
 
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