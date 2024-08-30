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Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского - РИА Новости, 30.08.2024
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Религия
 
13:15 30.08.2024 (обновлено: 13:16 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969454522.html
Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского
Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского - РИА Новости, 30.08.2024
Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:15
2024-08-30T13:16
религия
белоруссия
александр лукашенко
белорусская православная церковь
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летним юбилеем белорусского лидера, сообщает РПЦ на сайте. "Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха в адрес президента Белоруссии. "В течение трех десятилетий Вы со тщанием и ответственностью совершаете служение на высшем государственном посту, неизменно являете согражданам пример любви к Отечеству, верности своему призванию, стойкости духа и силы воли. Обладая незаурядным управленческим талантом и политической дальновидностью, Вы смогли своевременно провести необходимые социальные и экономические реформы в стране, нацеленные на обеспечение ее подлинного суверенитета и создание надлежащих условий для мирной и благополучной жизни людей", - отмечается в поздравлении. Патриарх подчеркнул, что Лукашенко всемерно содействует защите традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, расширению гуманитарного сотрудничества и укреплению братского единства славянских народов. "Особую признательность хотел бы выразить Вам за внимание к служению Белорусской Православной Церкви. Надеюсь, что сложившиеся добрые отношения будут и впредь способствовать духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, утверждению в обществе непреходящих нравственных идеалов, сохранению богатого исторического и культурного наследия Беларуси, созиданию мира и гражданского согласия", - добавляется в поздравлении.
https://ria.ru/20240830/orden-1969384426.html
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html
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белоруссия, александр лукашенко, белорусская православная церковь, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Белорусская православная церковь, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)

Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске. 15 октября 2018
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске. 15 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летним юбилеем белорусского лидера, сообщает РПЦ на сайте.
"Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха в адрес президента Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Вчера, 09:14
"В течение трех десятилетий Вы со тщанием и ответственностью совершаете служение на высшем государственном посту, неизменно являете согражданам пример любви к Отечеству, верности своему призванию, стойкости духа и силы воли. Обладая незаурядным управленческим талантом и политической дальновидностью, Вы смогли своевременно провести необходимые социальные и экономические реформы в стране, нацеленные на обеспечение ее подлинного суверенитета и создание надлежащих условий для мирной и благополучной жизни людей", - отмечается в поздравлении.
Патриарх подчеркнул, что Лукашенко всемерно содействует защите традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, расширению гуманитарного сотрудничества и укреплению братского единства славянских народов.
"Особую признательность хотел бы выразить Вам за внимание к служению Белорусской Православной Церкви. Надеюсь, что сложившиеся добрые отношения будут и впредь способствовать духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, утверждению в обществе непреходящих нравственных идеалов, сохранению богатого исторического и культурного наследия Беларуси, созиданию мира и гражданского согласия", - добавляется в поздравлении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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РелигияБелоруссияАлександр ЛукашенкоБелорусская православная церковьРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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