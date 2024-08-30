Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске. 15 октября 2018
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летним юбилеем белорусского лидера, сообщает РПЦ на сайте.
"Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха в адрес президента Белоруссии.
"В течение трех десятилетий Вы со тщанием и ответственностью совершаете служение на высшем государственном посту, неизменно являете согражданам пример любви к Отечеству, верности своему призванию, стойкости духа и силы воли. Обладая незаурядным управленческим талантом и политической дальновидностью, Вы смогли своевременно провести необходимые социальные и экономические реформы в стране, нацеленные на обеспечение ее подлинного суверенитета и создание надлежащих условий для мирной и благополучной жизни людей", - отмечается в поздравлении.
Патриарх подчеркнул, что Лукашенко всемерно содействует защите традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, расширению гуманитарного сотрудничества и укреплению братского единства славянских народов.
"Особую признательность хотел бы выразить Вам за внимание к служению Белорусской Православной Церкви. Надеюсь, что сложившиеся добрые отношения будут и впредь способствовать духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, утверждению в обществе непреходящих нравственных идеалов, сохранению богатого исторического и культурного наследия Беларуси, созиданию мира и гражданского согласия", - добавляется в поздравлении.