https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969454522.html

Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского

Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского - РИА Новости, 30.08.2024

Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:15

2024-08-30T13:15

2024-08-30T13:16

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летним юбилеем белорусского лидера, сообщает РПЦ на сайте. "Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха в адрес президента Белоруссии. "В течение трех десятилетий Вы со тщанием и ответственностью совершаете служение на высшем государственном посту, неизменно являете согражданам пример любви к Отечеству, верности своему призванию, стойкости духа и силы воли. Обладая незаурядным управленческим талантом и политической дальновидностью, Вы смогли своевременно провести необходимые социальные и экономические реформы в стране, нацеленные на обеспечение ее подлинного суверенитета и создание надлежащих условий для мирной и благополучной жизни людей", - отмечается в поздравлении. Патриарх подчеркнул, что Лукашенко всемерно содействует защите традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, расширению гуманитарного сотрудничества и укреплению братского единства славянских народов. "Особую признательность хотел бы выразить Вам за внимание к служению Белорусской Православной Церкви. Надеюсь, что сложившиеся добрые отношения будут и впредь способствовать духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, утверждению в обществе непреходящих нравственных идеалов, сохранению богатого исторического и культурного наследия Беларуси, созиданию мира и гражданского согласия", - добавляется в поздравлении.

https://ria.ru/20240830/orden-1969384426.html

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html

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Ольга Фомченкова

белоруссия, александр лукашенко, белорусская православная церковь, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)