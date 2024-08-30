https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969436404.html
Путин по телефону поздравил Лукашенко с юбилеем
Путин по телефону поздравил Лукашенко с юбилеем - РИА Новости, 30.08.2024
Путин по телефону поздравил Лукашенко с юбилеем
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем, продолжен обмен... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:35
2024-08-30T12:35
2024-08-30T13:18
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем, продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем и награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры продолжили обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Владимир Путин
Путин по телефону поздравил Лукашенко с юбилеем
Путин по телефону сердечно поздравил Лукашенко с 70-летним юбилеем
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем, продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.
Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем и награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры продолжили обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.