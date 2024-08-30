https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969436404.html

Путин по телефону поздравил Лукашенко с юбилеем

Путин по телефону поздравил Лукашенко с юбилеем - РИА Новости, 30.08.2024

Путин по телефону поздравил Лукашенко с юбилеем

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем, продолжен обмен... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:35

2024-08-30T12:35

2024-08-30T13:18

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белоруссия

александр лукашенко

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем, продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем и награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры продолжили обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1968896364.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин