https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969383082.html

Путин поздравил Лукашенко с юбилеем

Путин поздравил Лукашенко с юбилеем - РИА Новости, 30.08.2024

Путин поздравил Лукашенко с юбилеем

Владимир Путин направил телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в которой поздравил его с 70-летием, документ опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:04

2024-08-30T09:04

2024-08-30T12:41

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Путин направил телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в которой поздравил его с 70-летием, документ опубликовали на сайте Кремля.Белорусский лидер отмечает юбилей в пятницу, 30 августа."Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего 70-летия. Работая на важнейшем государственном посту, вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, последовательно отстаивающий ее интересы на международной арене, как мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях".Путин подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Лукашенко в развитие двусторонних связей, в построение Союзного государства и в продвижение интеграции на евразийском пространстве.Президент отметил, что дорожит добрыми отношениями с белорусским коллегой. Он выразил уверенность, что они и в дальнейшем будут вместе делать все возможное для наращивания сотрудничества.Путин пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.Позднее российский лидер созвонился с Лукашенко и поздравил его лично.Кроме того, на сайте Кремля опубликовали указ о награждении белорусского президента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.Как следует из документа, Лукашенко наградили за выдающиеся заслуги в развитии союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией и укреплении дружественных связей между народами, а также за личный вклад в создание и эффективную работу Союзного государства.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969367673.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия