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Путин поздравил Лукашенко с юбилеем - РИА Новости, 30.08.2024
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09:04 30.08.2024 (обновлено: 12:41 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969383082.html
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем - РИА Новости, 30.08.2024
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем
Владимир Путин направил телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в которой поздравил его с 70-летием, документ опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:04
2024-08-30T12:41
в мире
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белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Путин направил телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в которой поздравил его с 70-летием, документ опубликовали на сайте Кремля.Белорусский лидер отмечает юбилей в пятницу, 30 августа.&quot;Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего 70-летия. Работая на важнейшем государственном посту, вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, последовательно отстаивающий ее интересы на международной арене, как мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях&quot;.Путин подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Лукашенко в развитие двусторонних связей, в построение Союзного государства и в продвижение интеграции на евразийском пространстве.Президент отметил, что дорожит добрыми отношениями с белорусским коллегой. Он выразил уверенность, что они и в дальнейшем будут вместе делать все возможное для наращивания сотрудничества.Путин пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.Позднее российский лидер созвонился с Лукашенко и поздравил его лично.Кроме того, на сайте Кремля опубликовали указ о награждении белорусского президента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.Как следует из документа, Лукашенко наградили за выдающиеся заслуги в развитии союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией и укреплении дружественных связей между народами, а также за личный вклад в создание и эффективную работу Союзного государства.
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969367673.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем

Путин поздравил Лукашенко с 70-летием

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Путин направил телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в которой поздравил его с 70-летием, документ опубликовали на сайте Кремля.
Белорусский лидер отмечает юбилей в пятницу, 30 августа.
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"Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего 70-летия. Работая на важнейшем государственном посту, вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, последовательно отстаивающий ее интересы на международной арене, как мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях".

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
Владимир Путин
Путин подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Лукашенко в развитие двусторонних связей, в построение Союзного государства и в продвижение интеграции на евразийском пространстве.
Президент отметил, что дорожит добрыми отношениями с белорусским коллегой. Он выразил уверенность, что они и в дальнейшем будут вместе делать все возможное для наращивания сотрудничества.
Путин пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
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Позднее российский лидер созвонился с Лукашенко и поздравил его лично.
Кроме того, на сайте Кремля опубликовали указ о награждении белорусского президента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Как следует из документа, Лукашенко наградили за выдающиеся заслуги в развитии союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией и укреплении дружественных связей между народами, а также за личный вклад в создание и эффективную работу Союзного государства.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшая государственная награда России. Им награждают видных государственных и общественных деятелей, военачальников, выдающихся представителей науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Орденом могут награждать глав зарубежных государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ПутинРоссия
 
 
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