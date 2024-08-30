https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969381009.html

Земляк Лукашенко считает, что другой президент Белоруссии не нужен

Земляк Лукашенко считает, что другой президент Белоруссии не нужен - РИА Новости, 30.08.2024

Земляк Лукашенко считает, что другой президент Белоруссии не нужен

Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко рассказал РИА Новости, что считает Александра Лукашенко хорошим президентом и другой глава государства не... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:50

2024-08-30T08:50

2024-08-30T08:50

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АЛЕКСАНДРИЯ (Могилевская область, Белоруссия), 30 авг - РИА Новости. Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко рассказал РИА Новости, что считает Александра Лукашенко хорошим президентом и другой глава государства не нужен. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко 30 августа исполняется 70 лет. Агрогородок Александрия - малая родина президента: он здесь вырос, учился в местной школе, до сих пор приезжает в дом, где прошло его детство. Въезд в эту часть агрогородка не огорожен, по соседству живут обычные сельчане. "Хороший президент. Конечно, все время за него голосую. Земляк. Как не голосовать? Всегда голосуем. Все", - заявил собеседник агентства. Он вспоминает, что голосовал за него и на первых президентских выборах в стране в 1994 году. Мужчина добавил, что все соседи любят Лукашенко. "Он наш президент. Он летит (на вертолете - ред.) - руками машем ему. Он здесь садится на площадке, мне даже в окно видно. Улетает - мы тоже машем", - подчеркнул Николаенко. Николаенко сообщил, что следит за карьерой своего соседа, читает и смотрит новости. "Смотрел по телевизору, как он (будучи еще директором совхоза, внедряющего новые технологии ведения хозяйства – ред.) в Москву поехал на съезд... Я всегда смотрю (новости о Лукашенко - ред.). Смотрел, как он выступал перед учителями (на текущей неделе во время республиканского педсовета - ред.), нагоняй дал (чиновникам - ред.). И правильно", - сказал мужчина, поддержав мнение Лукашенко о том, что учителей нужно избавлять от излишней бумажной работы, выполнения планов и бюрократии. Вообще Николаенко импонирует требовательность Лукашенко к подчиненным. "Так и надо. Может, если бы не он, так и порядка бы не было. Он в руках держит. Это очень хорошо, что он такой", - считает он. Сосед заявил, что будет голосовать за Лукашенко в 2025 году, если он выдвинет свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. "Я за него голосовать буду. Могу поспорить, что он будет (победителем в случае участия в кампании - ред.)", - предположил он. Собеседник считает, что в случае президента Лукашенко в стране удастся обеспечить мир и порядок. "Так хоть войны не будет. А то другого поставь - всякое может быть", - сказал он. "Больше кому быть (президентом – ред.)? Зачем нам другой?" - добавил мужчина.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1968896364.html

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969373020.html

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html

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в мире, белоруссия, александрия, москва, александр лукашенко