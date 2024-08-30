https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969373020.html
Сосед Лукашенко рассказал, как к президенту приезжал Путин
Сосед Лукашенко рассказал, как к президенту приезжал Путин - РИА Новости, 30.08.2024
Сосед Лукашенко рассказал, как к президенту приезжал Путин
Житель агрогородка Александрия и сосед белорусского президента Геннадий Николаенко рассказал РИА Новости, как к Александру Лукашенко в гости на малую родину... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T06:22
2024-08-30T06:22
2024-08-30T11:15
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АЛЕКСАНДРИЯ (Могилевская область, Белоруссия), 30 авг — РИА Новости. Житель агрогородка Александрия и сосед белорусского президента Геннадий Николаенко рассказал РИА Новости, как к Александру Лукашенко в гости на малую родину приезжал президент России Владимир Путин. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко 30 августа исполняется 70 лет. Агрогородок Александрия — малая родина президента: он здесь вырос, учился в местной школе, до сих пор приезжает в дом, где прошло его детство. Въезд в эту часть агрогородка не огорожен, по соседству живут обычные сельчане. Недалеко находится так называемая "Трофимова криница" — родник, который когда-то нашел и обустроил дед президента — плотник Трофим. Глава государства во время субботника принял участие в облагораживании этого участка. Теперь здесь создан комплекс для отдыха, где бесплатно местные жители и туристы могут набрать воды из освященного ключа, первые упоминания о котором относятся к 1917 году, искупаться в купели и просто отдохнуть на природе. В Александрию Лукашенко приглашает некоторых иностранных лидеров и почетных гостей, например, в 2018 году после белорусско-российского форума регионов сюда приезжал Путин. "Путин приезжал сюда. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: "Здравствуйте" — и дальше пошли. Здоровается всегда", — рассказал сосед белорусского президента. "Потом они на "козла" (модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска. — Прим. ред.) сели и поехали — у нас там криница ("Трофима криница"). На дедовом месте, где Трофим жил", — добавил Николаенко. Тогда пресс-служба белорусского президента сообщала, что во время неформального общения в Александрии главы Белоруссии и России в родном доме Лукашенко пробовали "блины и драники из печи с пылу с жару", а также "выпили из родника кристально чистой воды, которая считается целебной". Сосед Лукашенко рассказал, что к этому роднику постоянно приезжают люди — "кто откуда", воду берут, особенно в церковные праздники. "Автобусы двухэтажные едут (туристические), чтобы посмотреть, где президент живет. Много туристов, машины часто ходят. Хорошо, что ездят, хоть веселее", — отметил мужчина. Николаенко признался, что хорошо иметь соседа-президента, неудобств такое соседство не доставляет. "Если бы не президент, у нас бы и дороги не было. А так дорога, асфальт, канализация, вода. Если бы не он, такого бы не было", — сказал он. При президентстве Лукашенко был построен и современный мост через Днепр, который связывает Копысь и Александрию. До этого из одного населенного пункта в другой было сложно попасть в период, когда весной размывало дороги. В целом, как отметил Николаенко, Лукашенко много внимания уделяет своей малой родине, ее жителям, хотя старожилов, которые знали президента с детства, в агрогородке осталось только несколько человек. В основном сюда приезжают уже новые люди, строятся новые дома для сотрудников местного агропредприятия, чтобы, как отметил собеседник, "деревня не умерла".
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1968896364.html
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969366876.html
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969367673.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Сосед Лукашенко рассказал, как к президенту приезжал Путин
Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал к нему в гости на малую родину
АЛЕКСАНДРИЯ (Могилевская область, Белоруссия), 30 авг — РИА Новости. Житель агрогородка Александрия и сосед белорусского президента Геннадий Николаенко рассказал РИА Новости, как к Александру Лукашенко в гости на малую родину приезжал президент России Владимир Путин.
Президенту Белоруссии
Александру Лукашенко 30 августа исполняется 70 лет. Агрогородок Александрия — малая родина президента: он здесь вырос, учился в местной школе, до сих пор приезжает в дом, где прошло его детство. Въезд в эту часть агрогородка не огорожен, по соседству живут обычные сельчане. Недалеко находится так называемая "Трофимова криница" — родник, который когда-то нашел и обустроил дед президента — плотник Трофим. Глава государства во время субботника принял участие в облагораживании этого участка. Теперь здесь создан комплекс для отдыха, где бесплатно местные жители и туристы могут набрать воды из освященного ключа, первые упоминания о котором относятся к 1917 году, искупаться в купели и просто отдохнуть на природе.
В Александрию Лукашенко приглашает некоторых иностранных лидеров и почетных гостей, например, в 2018 году после белорусско-российского форума регионов сюда приезжал Путин. "Путин приезжал сюда. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: "Здравствуйте" — и дальше пошли. Здоровается всегда", — рассказал сосед белорусского президента.
"Потом они на "козла" (модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска. — Прим. ред.) сели и поехали — у нас там криница ("Трофима криница"). На дедовом месте, где Трофим жил", — добавил Николаенко.
Тогда пресс-служба белорусского президента сообщала, что во время неформального общения в Александрии главы Белоруссии и России в родном доме Лукашенко пробовали "блины и драники из печи с пылу с жару", а также "выпили из родника кристально чистой воды, которая считается целебной".
Сосед Лукашенко рассказал, что к этому роднику постоянно приезжают люди — "кто откуда", воду берут, особенно в церковные праздники. "Автобусы двухэтажные едут (туристические), чтобы посмотреть, где президент живет. Много туристов, машины часто ходят. Хорошо, что ездят, хоть веселее", — отметил мужчина.
Николаенко признался, что хорошо иметь соседа-президента, неудобств такое соседство не доставляет. "Если бы не президент, у нас бы и дороги не было. А так дорога, асфальт, канализация, вода. Если бы не он, такого бы не было", — сказал он. При президентстве Лукашенко был построен и современный мост через Днепр, который связывает Копысь и Александрию. До этого из одного населенного пункта в другой было сложно попасть в период, когда весной размывало дороги.
В целом, как отметил Николаенко, Лукашенко много внимания уделяет своей малой родине, ее жителям, хотя старожилов, которые знали президента с детства, в агрогородке осталось только несколько человек. В основном сюда приезжают уже новые люди, строятся новые дома для сотрудников местного агропредприятия, чтобы, как отметил собеседник, "деревня не умерла".