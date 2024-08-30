https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969367673.html

Житель агрогородка в Белоруссии рассказал, каково быть соседом Лукашенко

Житель агрогородка в Белоруссии рассказал, каково быть соседом Лукашенко - РИА Новости, 30.08.2024

Житель агрогородка в Белоруссии рассказал, каково быть соседом Лукашенко

Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко рассказал РИА Новости, каково это - быть соседом президента Белоруссии. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T04:36

2024-08-30T04:36

2024-08-30T04:36

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АЛЕКСАНДРИЯ (Могилевская область, Белоруссия), 30 авг – РИА Новости. Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко рассказал РИА Новости, каково это - быть соседом президента Белоруссии. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко 30 августа исполняется 70 лет. Агрогородок Александрия – малая родина президента: он здесь вырос, учился в местной школе, до сих пор приезжает в дом на Родниковой улице, где прошло его детство. Въезд в эту часть агрогородка не огорожен, по соседству живут обычные сельчане. Недалеко – знаменитые "президентские поля", которые хотя и принадлежат местному сельхозпредприятию, но сельхозработы на них "под контролем" президента. Здесь белорусские ученые "обкатывают" новые технологии в сфере АПК. Проживающий по соседству с президентом Белоруссии Николаенко рассказал, что живет здесь с 1972 года и не является коренным жителем Александрии в отличие от его жены, которая в день интервью уехала в Могилев к дочке. По его словам, его супруга знала Лукашенко с детства. "Они и соседи, и учились в одной школе", - пояснил мужчина. Собеседник отметил, что Лукашенко общался с ним по-соседски, по-дружески и ранее, и сейчас продолжает общаться. По словам мужчины, каким Лукашенко был в общении до президенства, таким и остался. Он подчеркнул, что Лукашенко раньше мог по-соседски, когда еще был директором совхоза "Городец" (рубеж 80-90-х годов), попросить одолжить коня. Начав подниматься по карьерной лестнице, Лукашенко неоднократно предлагал помощь соседям. "Он простой. С ним поговорить (можно – ред.). Он все и расскажет, и поможет. Нормальный хлопец. По-соседски то одному, то другому может помочь, когда надо", - заявил Николаенко. В частности, по его словам, ранее, в период дефицита и очередей на товары, Лукашенко интересовался, может ли он помочь с приобретением какой-то продукции. "Было время, что он (Лукашенко – ред.) у меня клевер скосил. Помог, я не просил. Я пока из города приехал – уже скошено. Сам скосил. Я приехал, думаю, надо бы скосить, а моя (жена – ред.) говорит: "Так президент уже скосил". Потом думаю, надо в колхоз (местному агропредприятию – ред.) отдать (траву – ред.), зачем же мне сено? У меня коровы нет. А он уже сам договорился о вывозе", - рассказал Николаенко. Собеседник добавил, что ранее Лукашенко для соседей "столики накрывал, угощал", даже в один из праздников, когда уже президентом был. "Нормальный (сосед – ред.), уж обижаться нечего", - подчеркнул он. Николаенко вспомнил, как в один из приездов Лукашенко в Александрию шел на прогулку со своей маленькой внучкой и встретил президента, который сидел на лавочке и грыз морковь. Лукашенко подозвал девочку и угостил ее морковкой. "Когда (президент – ред.) приезжает (в Александрию – ред.), всегда ж его вижу. На роликах едет, я, допустим, в магазин иду. Катался – по шесть кругов делал вокруг деревни по утрам. Круг – километр двести пятьдесят метров. Шесть кругов давал. Я считал. Я здесь сидел (на улице – ред.)", - рассказал собеседник. Николаенко отметил, что в Александрию приезжают и дети Лукашенко, особенно старший сын Виктор. Вместе с отцом всегда приезжает младший сын Николай. Он подчеркнул, что дети президента вежливые и общительные. Николаенко также тепло отзывается о покойной матери Лукашенко. "Хорошая женщина была, работящая. На плечах могла бревно принести с того леса. Она и косила, все делала, все работы знала, (Лукашенко – ред.) ей помогал. И ребенком, и когда в "Городце" был (директором совхоза – ред.), тоже приезжал помогать", - рассказал собеседник.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969366876.html

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1968896364.html

https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957951628.html

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в мире, белоруссия, могилев, александр лукашенко