https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969366876.html

В Белоруссии рассказали, как Лукашенко сдерживал обещания

В Белоруссии рассказали, как Лукашенко сдерживал обещания - РИА Новости, 30.08.2024

В Белоруссии рассказали, как Лукашенко сдерживал обещания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, будучи человеком слова, всегда сдерживал свои обещания, заявил РИА Новости Валерий Кротиков, работавший водителем в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T04:16

2024-08-30T04:16

2024-08-30T04:16

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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ГОРОДЕЦ (Могилевская область, Белоруссия), 30 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, будучи человеком слова, всегда сдерживал свои обещания, заявил РИА Новости Валерий Кротиков, работавший водителем в совхозе "Городец", который возглавлял будущий глава страны. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко 30 августа исполняется 70 лет. Лукашенко возглавил совхоз "Городец" Шкловского района Могилевской области в 33 года и руководил им с 1987 по 1994 год. При Лукашенко в совхозе были внедрены новые формы хозяйствования и предприятие из слабого вышло в передовики. "Это сейчас здесь (агрогородок Городец – ред.) все красиво, а тогда (когда Лукашенко возглавил совхоз – ред.) практически ничего не было, ни дорог… На тракторе только можно было проехать. Вот посмотрите – гаражи (для техники – ред.), раньше тут ничего не было, лужа, тракторы по грязи ездили", - сказал Кротиков. Он отметил, что Лукашенко, став директором, из-за распутицы пришел знакомиться с местным населением в сапогах выше колена. Вспоминая о первой встрече с назначенным главой совхоза Лукашенко, собеседник отметил, что будущий президент вел себя просто, представился и сказал: "Будем вместе работать". По его словам, Лукашенко стал знакомиться с местным населением. "Стояли женщины возле колодца – им сказал: "Не волнуйтесь, будет через год вода". И провел колонки. Сказал, что будет асфальт (в деревне – ред.) – асфальт тоже положили везде", - рассказал Кротиков. Он подчеркнул, что Лукашенко был человеком слова, и если что-то обещал, то выполнял это обещание быстро. "Я не знаю, как он договаривался… Гравий, битум... Все (дороги – ред.) в деревне закатали асфальтом. Сказал – сделал", - добавил мужчина. Собеседник отметил, что как руководитель Лукашенко тоже четко выполнял договоренности, например, если обещал за выполнение какой-то работы в ускоренном формате премию, то, значит, премия по итогу была.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1968896364.html

https://ria.ru/20240824/lukashenko-1968205403.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко