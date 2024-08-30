https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html

Как белорусский президент стал героем русской истории

Как белорусский президент стал героем русской истории - РИА Новости, 30.08.2024

Как белорусский президент стал героем русской истории

Александру Лукашенко — 70 лет. Батька, последний диктатор Европы, колхозник, ветеран мировой политики — как его только не называли. И еще будут называть, потому РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:00

2024-08-30T08:00

2024-08-30T08:00

белоруссия

александр лукашенко

россия

аналитика

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Александру Лукашенко — 70 лет. Батька, последний диктатор Европы, колхозник, ветеран мировой политики — как его только не называли. И еще будут называть, потому что у него хорошие гены: мама прожила больше 90 лет. Но одно уже можно сказать точно: в отечественной истории конца XX и первой части XXI века Александр Лукашенко не просто останется — он уже стал одним из ее главнейших деятелей. Уникальным и при этом абсолютно национальным.Лукашенко в политике ровно половину своей жизни, а Белоруссию возглавляет уже 30 лет. И можно сказать, что Белоруссия — это он, а он — это и есть Белоруссия. Простой деревенский парень, но историческое образование и служба в КГБ (нет, не разведка, а пограничные войска) сформировали его мировоззрение. Но когда в 1989-м молодой директор колхоза выдвинулся в народные депутаты СССР, он и представить себе не мог, что через пять лет возглавит независимое государство. Да и не хотел он независимости: первые выборы он проиграл, а через год стал депутатом белорусского парламента — еще в составе Союза. И в декабре 1991-го был единственным депутатом, не голосовавшим за ратификацию Беловежских соглашений, то есть развал единого государства. И всего спустя два с половиной года стал президентом Белоруссии — чтобы повести ее обратно, к союзу с Россией.Первые соглашения были заключены еще в 1995-м, а потом было уже и Союзное государство. Лукашенко не просто не дал разорвать связи — он думал и говорил о едином целом еще тогда, когда в Кремле не понимали неизбежность восстановления разваленного русского государства. С приходом Путина у него появился единомышленник — и единство двух формально независимых государств стало выбором двух лидеров. Осознанным, историческим, судьбоносным — и его значение подтвердила дальнейшая история с Украиной, которая не просто должна была быть третьей в Союзном государстве — это был ее единственный шанс на сохранение в качестве важной части восстанавливаемой великой России. Но на Украине не нашлось своего Лукашенко — и не только потому, что ее история и элиты отличались от белорусских. Слишком сильно было внешнее влияние, слишком велики были ставки на отрыв Украины-Малороссии-Новороссии от России. Компрадорские украинские элиты привели свое государство к краху и трагедии войны, а Белоруссия сохранила себя и верность общей русской цивилизации.Да, Лукашенко правит жесткой рукой — и далеко не всем это нравится. Четыре года назад массовые волнения в Минске многим показались началом конца батьки, но он не только выстоял, но и остался столь же уверенным в себе и своем курсе. Укрепляя свою власть, он укрепляет и Белоруссию, но не за счет (хотя, естественно, с помощью) и, главное, не против России. Одного этого достаточно, чтобы вписать его имя на страницы русской истории в числе патриотов, тех правителей, кто в годы смуты и развала делал исторический выбор в пользу единства с братьями — и это дорогого стоит.Многая лета, Александр Григорьевич!

https://ria.ru/20240820/kiev-1967421832.html

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белоруссия, александр лукашенко, россия, аналитика